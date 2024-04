Április 28-án, vasárnap cikkünk jelent meg „Tomori Pálról nevezték el a Kalocsa–Paks Duna-hidat” címmel, amellyel kapcsolatban dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek hétfőn egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz.

Dr. Bábel Balázs érsek kezdeményezte elsőként a Kalocsa–Paks Duna-híd Tomori Pálról történő elnevezését

Fotó: Beküldött fotó / archív-felvétel

A közleményből kiderül, hogy ugyan a k.arc is küldött beadványt az ügyben illetékes miniszterhez annak érdekében, hogy az új dunai átkelő a Tomori Pál nevet viselje, ám ezt időrendben jóval megelőzte dr. Bábel Balázs érsek kezdeményezése, aki a Kalocsa–Paks Duna-híd elnevezésével kapcsolatos eljárást már azt megelőzően megindította.

Mint azt közleményében írta, „ a 2024. április 28-án megjelent, kalocsai híd elnevezésével kapcsolatos tévedésre reagálva szeretnék helyesbíteni: a híd Tomori Pál kalocsai érsekről történő elnevezését több mint egy évvel ezelőtt kezdeményeztem Font Sándor országgyűlési képviselő úr segítségével Lázár János miniszter úrnál. Az elnevezés megvalósulásához Zsigó Róbert államtitkár úr és Nagy János államtitkár úr támogatását is kértem, akik biztosítottak arról, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. Jóval később a kalocsai K.arc Urbanisztikai Társaság e-mailben megkeresett, hogy támogassam őket a híd Tomori Pálról való elnevezésében. Válaszomban jeleztem, örülök annak, hogy ők is azt szeretnék, amit én már jóval előbb elkezdtem. Arra is emlékeztettem a társaságot, hogy Tomori Pál elődöm kultuszát az évek során teljesen kivirágoztattuk, minden évben érseki szentmisével és restaurált szobránál ünnepi műsorral egybekötött koszorúzással tartjuk elevenen emlékét. Tomori Pál 500 évvel ezelőtti székfoglalásának alkalmából 2023-ban több előadást tartottam életművéről. Jóval korábban Szentmihályi Szabó Péter íróval drámát írattam a hős kalocsai érsekről” – olvasható dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek közleményében.