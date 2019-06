Visszajutott a Hellas Verona az élvonalba

Az észak-olaszországi város csapata vasárnap este 3-0-ra nyert a vendég AS Cittadella ellen a másodosztály rájátszásos döntőjének visszavágóján, s az első meccsen elszenvedett 2-0-s vereség után ez elegendőnek bizonyult a feljutáshoz.

A Hellas szurkolóinak öröme:

Just been sent this by my mate in Verona…Hellas back in serie A..#hellasverona pic.twitter.com/y7m148th4j

— Il Padrino (@martin_sneath) June 2, 2019