Szombaton délután rajtol a megye egy

A hétvégén elrajtol a tavaszi idény az első osztályú labdarúgó-bajnokságban. Szombaton négy, vasárnap három mérkőzést vívnak meg a csapatok. Az éllovas Jánoshalma szabadnapos.

SZOMBAT, 14 óra:

Szabadszállási SE–Kalocsai FC

V.: Béleczki László (Fülöp József, Baranyi Ádám).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A csapat végigfocizta teremtornákon a téli szünetet, a valódi felkészülés aztán január 27-én kezdődött. Nem volt hosszú, de kemény időszakot éltek át a labdarúgóink. Szerdán és szombaton is edzőmérkőzéseket játszottunk, közte pedig két napon edzést tartottunk. Öt előkészületi mérkőzést játszottunk, hármat nyertünk, egy döntetlen volt, egyet pedig elveszítettünk. Vereséget az első mérkőzésen szenvedtünk, amikor a lábakban még benne volt az erős alapozás. Az utolsó két hétben már nem műfüvön, hanem élőfüves pályán gyakoroltunk, hogy visszaszokjunk a valódi futballhoz. Érkezett hozzánk a Harta csapatkapitánya, Varga Milán, Kerekegyházáról Gavula Levente. Mindkét játékost jól ismerjük, a csapatba azonnal be lehet őket építeni. Távozott Sztakó Tibor Kunszentmiklósra, azzal a kikötéssel, hogy Szabadszálláson edz, ugyanis ősszel szeretnénk indítani egy másik szabadszállási csapatot is a megye háromban, így abban a csapatban számítunk rá, és még jó néhány olyan helyi labdarúgóra, akik most a perifériára kerültek. Szeretnénk nekik játéklehetőséget biztosítani. Mindent elkövetünk a szép tavasz érdekében. Ez jelentheti azt, hogy a dobogó valamelyik fokán végzünk, de azt is, hogy maradunk a 4. helyen. A bajnokság kiélezett, sok az egyforma szintű, jó csapat. Viszont az előttünk álló három rivális hozzánk jön. A hétvégi ellenfelet, a Kalocsát jól ismerem. A 3. helyen teleltek, előttünk két ponttal. Ha győzünk, meg tudjuk előzni őket. Igazi küzdő csapat a Kalocsa, jó és gyors a csapatjátékuk. Mi a lendületes támadójátékunkban bízunk. Ha a kidolgozott helyzeteinket be tudjuk lőni, akkor nagy csatában nyerni tudunk, noha háromesélyesnek tartom a mérkőzést.

Kecskeméti LC–Lajosmizsei VLC

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Amit a felkészülés előtt elterveztünk, azt maradéktalanul el tudtuk végezni. Új csapatjátékot próbálunk játszani, erre vevők voltak a játékosok. A tavasszal előbbre szeretnénk lépni a labdabirtoklásban, elöl több gólt kellene lőnünk, és szeretnénk stabilabbá tenni a védelmünket. Ha ez sikerül, az talán pontokban is megmutatkozik. Távozott Rákóczi Tibor és Vass Zsolt, de érkezők is vannak hárman. Hazatért Nemesvári Dániel a Nagykőröstől, leigazoltunk egy tizennyolc éves kapust, Opauszki Mátét az akadémiáról, és érkezett még Győri Henrik, ő szerbiai magyar, meggyőződésem, hogy komoly erősítés lesz a számunkra. A cél az, hogy töretlen legyen a fejlődésünk, illetve több pontot szeretnénk gyűjteni, hogy a végén ne legyenek kiesési gondjaink. Mi utánpótlás-egyesület vagyunk, a klub utánpótláscsapatai NB II.-ben, illetve NB III.-ban szerepelnek, akkor tudunk példát mutatni, perspektívát nyújtani a fiataloknak, ha stabil megye egyes csapatunk van. Ami a hétvégi mérkőzésünket illeti, tudjuk, hogy a Lajosmizse megerősödött, óvatosak leszünk, de hazai pályán mindenképpen be szeretnénk gyűjteni a három pontot.

FADDIKORR-Kiskunhalas–Kerekegyházi SE

V.: Allaga Iván (Harsányi Martin, Szabó Gábor).

Agócs Zoltán, a Kiskunhalas edzője: – A bajnoki rajtot megelőző három hét lényegében a játékosokkal való megismerkedésre volt elegendő. Teljesen új csapatot kell építeni, mert csak hárman maradtak az őszi kezdőből. Mostantól a korábban kevesebb lehetőséget kapók és a fiatalok bizonyíthatnak. Az ifjúsági csapatunk vezeti a bajnokságot és örülnénk a végső sikerüknek. Ezért, ha nem muszáj, nem akarjuk megbontani az ottani csapategységet, a felnőttekhez vezényelve a játékosokat. Így is csikócsapatunk lesz, hiszen a keret kilencven százaléka 22 éves vagy annál még fiatalabb. A téli időszakban nehezebb igazolni, nekünk az utolsó pillanatban sikerült megszerezni a középpályás Háda Zoltánt, aki legutóbb Nagykőrösön játszott. Számunkra egyetlen cél van most: a csapatépítés. Minden egyes pontért meg kell küzdenünk. Nehezíti a helyzetünket, hogy eltiltás miatt többen is hiányoznak majd az első fordulóban. Jelen pillanatban nincs még kialakult kezdőnk, de bízom a becsületes helytállásban és abban, hogy akik pályára lépnek, mindent megtesznek a sikerért.

Duna Aszfalt TLC II.–Bácsalmási PVSE

V.: Sebestyén László (Baranyai Dávid, Iványi Bence).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Télen soha nem állunk le teljesen, folyamatosan teremtornákon vesznek részt a játékosok. Január második hetében kezdtük el a felkészülést. Az edzőmérkőzések a tervezettnek megfelelően alakultak, a beütemezett munkát megfelelő létszámmal el tudtuk végezni. Nem igazoltunk senkit sem, és csak két játékos távozott, Kulcsár Gábor a KHTK-hoz, Bálint Tibor pedig az SC Hírös-Éphez. Munkahelyi és családi elfoglaltság miatt abbahagyták néhányan, de visszatérők is vannak, újra munkába állt Holecz Péter és Szabó Ádám, illetve az U19-es csapatból évek óta az ügyesebb, feltörekvő fiataloknak szoktunk lehetőséget biztosítani. Ketten közülük most is nálunk edzenek. Ráadásul van lehetőség arra, hogy olykor kölcsönkapjunk egy-két játékost az NB II.-es keretből. A tavaszi szezon nekünk mindig jobban tetszik, mint az őszi. Kiegyensúlyozottságot várok a fiúktól, mert több van bennük, mint amit eddig mutattak. Nem adjuk fel a támadó játékunkat, hisz több olyan labdarúgónk van, akik ezt nagyon értik. Majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A bajnokság első fordulója mindig lutri, sok még a bizonytalanságfaktor. Ha abból indulunk ki, hogy hogyan játszottunk az elmúlt hétvégéken az előkészületi mérkőzéseken, akkor bizakodóak lehetünk. A Bácsalmás gyengén kezdte az őszt, azonban a végére belelendültek. Nem tudjuk, hogyan erősítettek a télen, de veszélyes ellenfélnek ígérkeznek a déliek.

VASÁRNAP, 14 óra:

Akasztó FC–Harta SE

V.: Tóth Csaba (Minda Róbert, Suba Zoltán).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Már az is örömhír a számunkra, hogy az új pályának és a nem szigorú időjárásnak köszönhetően volt elfogadható felkészülésünk. Távozónk lényegében nincs, érkezőről kettőről tudok beszámolni, Font Norbert igazolt hozzánk Soltvadkertről, illetve Farkas Tamás Géderlakról. Nem volt tehát nagy játékosmozgás, de nem is terveztük. A célkitűzésünk ugyanaz, ami az őszi rajt előtt volt: szeretnénk odaérni a 7-10. hely valamelyikére. Ezt reálisnak érezzük, különösen, ha felgyógyul két sérültünk, Patai Balázs és Cebei Gergő, amire azért van remény. Ami a hétvégi találkozót illeti, a Harta elleni mérkőzés rangadó, most pláne meg akarjuk nyerni, hiszen ez lesz az első hivatalos meccsünk az új pályán, ráadásul az ősszel megtréfáltak minket, tehát szeretnénk visszaadni a kölcsönt. A közönségünkre nagyon számítunk, szeretnék őket kiszolgálni.

Sümegi József, a Harta edzője: – Vegyesen sikerült a felkészülésünk. Nincs füves pályánk, így nem tudtunk zavartalanul készülni. Egy kulcsjátékosunk távozott, Varga Milán Szabadszállásra igazolt, neki sok sikert kívánunk az új klubjában. Emiatt aztán – mivel a felnőttkeretünk továbbra is vékony – muszáj volt igazolnunk, visszatért hozzánk Péter Csaba Alsónémediről, és Ivacs Gábort igazoltuk le Ercsiből. Péter Csaba balhátvéd, Ivacs Gyula pedig bal oldali futóember. A tavaszi idényben a célunk megőrizni azt a helyet, ahol az őszt zártuk. Az 5-6. hely valamelyike szép eredmény lenne, és jó lenne 25-27 pontot szerezni. Ami a hétvégi meccset illeti, az Akasztó ellen a tabellán elfoglalt helyezés nem számít, soha nem számított, igazi szomszédvári derbi ez. A nyáron legyőztük őket. Akasztón a régi füves pályán mindenki megszenvedett nem­csak a csapat ellen, hanem a pálya miatt is. Most jó talajú műfüves pályájuk van, ráadásul nagy méretű, de ahogy mondtam, nem ezért nem jósolgatok, hanem azért, mert ez a párosítás mindig háromesélyes. De mindent megteszünk a győzelemért.

Soltvadkerti TE–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Polyák Attila (Lichten­ber­ger István, Hagymási Attila).

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Az edzéseken alacsony volt a létszám, így a felkészülésünk nem úgy sikerült ahogy elterveztem. Öt edzőmérkőzést játszottunk, melyből hármat megnyertünk, egyet elvesztettünk és egy lett döntetlen. Összességében ebből jól jöttünk ki, hogy mire lesz ez elég a bajnokságban, nem tudom. A játékoskeretben lényeges változás nem történt, Soproni András az NB III.-ba igazolt. A kapus posztot a Kecelről visszaigazolt Eifert János tölti majd be, Kővári Dávidot pedig felhoztuk a megye hármas keretből a megye egyesbe. Kilencedik helyen állunk az őszi szezon után, célunk, hogy legalább a hetedikig felküzdjük magunkat a bajnokság végére. A hétvégén egy jó csapat jön hozzánk, tehát nem mi vagyunk az esélyesek. Ennek ellenére mindent megteszünk, hogy helytálljunk a Kiskunfélegyháza ellen, mindenképpen pontot szeretnénk szerezni.

Kecel FC–Kiskőrösi LC

V.: Bosnyák Sándor (Geleta Mihály, Váczi Levente).

Márton Zsolt a Kecel edzője: – Összességében elmondható, hogy jól sikerült a felkészülés, azt a munkát, amit elterveztem, sikerült elvégezni. Amatőr csapat lévén az edzések a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem teljes létszámban zajlottak, de az edzőmérkőzésekkel elégedett vagyok: hármat megnyertünk, egy döntetlent játszottunk. Szerencsére a sérülések is elkerültek bennünket, mivel csak egy focistánk van kényszerpihenőn. A szünetben jelentős személyi változások történtek a csapatban. Öt érkezőnk és három távozónk volt. Gerner János, Brindza Tamás, Csáki Róbert, Nna Nna Edouard Willy Kiskunhalasról, Kasza Gábor Ausztriából igazolt hozzánk. Eifert János Soltvadkerten, Krahulecz Ákos Dunaújvárosban, Mindszenti János Márk Dusnokon folytatja a labdarúgást. A tavaszi szezonra lényegében a fél csapat lecserélődött, tehát öt játékost kell beépíteni, ami nem lesz egyszerű feladat. A sorsolás sem volt kedvező számunkra, de ennek ellenére azt szeretnénk elérni, hogy feljebb kerüljünk a tabellán és a középmezőnybe küzdjük fel magunkat a bajnokság végére. A hétvégi mérkőzésen nem lesz egyszerű dolgunk, mivel az idénynyitón legyőztük a Kiskőröst, ebből adódóan fűti őket a visszavágás vágya. Mindenképpen arra törekszünk, hogy győzzünk, hiszen nekünk létfontosságú, hogy itthon tartsuk a három pontot.