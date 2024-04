A Kecskeméti TE az előző fordulóban gyakorlatilag eldöntötte a bennmaradás kérdését, hiszen a lila-fehérek 2-1-re megverték a Mezőkövesdet, ezzel 12 pontra kerültek négy körrel a vége előtt a Kisvárdától. A folytatásban egyszerű a képlet, egyetlen pont, vagy egy kisvárdai pontvesztés automatikusan biztosítja az élvonalbeli tagságot a kecskemétieknek. Mivel a fordulóban szombaton lép pályára a KTE, ezt a lépést Szabó István tehetné meg előbb. A DVTK jó formában van, hiszen legutóbb 5-3-ra verte meg a Debrecent, így duzzadhatnak az önbizalomtól a játékosok. Tisztában van ezzel Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője is.

Lukács Dániel volt csapata ellen készül

Fotó: Bús Csaba / archív felvétel

– A feljutás előtt is követtem a Diósgyőrt, egy tudatos, szervezett klubról van szó, ahol az NB II-t magasan nyerő csapathoz is jól igazoltak minden csapatrészbe. Elég csak Edomwonyi, vagy éppen Pozeg Vancas nevét mondani, akik minőségi légiósai lettek az NB I-nek. A keretük alapján én azt is elképzelhetőnek tartottam a bajnokság előtt, hogy akár még előrébb is végezhetnek, mint jelenlegi helyezésük. Tavaly úgy kaptunk ki Miskolcon, hogy hét közben a Ferencváros ellen is pályára kellett lépnünk, ilyen nehéz mérkőzéseket néhány napon belül nem könnyű sikerrel venni. Ez nem mentegetőzés, csupán a teljes képhez tartozik, a DVTK sikere teljesen megérdemelt volt. Hazai pályán aztán sikerült visszavágnunk tavasszal, ennek tükrében most is egy élvezetes és jó találkozóra számítok. Kicsit mást játszanak az edzőváltás óta, de az ötlet és a sebesség ugyanúgy megvan a játékukban, nem véletlen rúgtak öt gólt egy komoly erőt képviselő Debrecennek. Nehéz meccsre számítok, de szeretnénk ponttal, pontokkal hazatérni. Egyedül Katona Levi fog hiányozni a védelemből, aki begyűjtötte ötödik sárga lapját a Mezőkövesd ellen, rajta kívül mindenki bevethető. Itt szeretném kiemelni a szakmai stáb munkáját, hiszen tavasszal gyakorlatilag nem is volt sérültünk, ami most is nagyban megkönnyíti a felkészülésünket a mérkőzésre – mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője.

Ebben a bajnokságban eddig kétszer találkozott a két csapat, Miskolcon 3-1-re nyertek a hazaiak, de a visszavágót már tavasszal a KTE nyerte meg a Széktói Stadionban 2-1-re. Bár a hírös városiaknak nem megy túl jól idegenben, felszabadult játékkal lehet esélyük a pontszerzésre, de akár a győzelemre is. Jó hír, hogy hiányzók Katona Leventén kívül nincsenek, a betegek is teljesen felépültek.

Lukács Dániel éppen Diósgyőrből tette át újra székhelyét télen Kecskemétre, így a támadó jól tudja, hogy erős ellenfélhez látogatnak. – Egy újabb nagyon nehéz meccs vár ránk, egy Debrecen elleni 5-3-as siker biztosan nagy motivációt adott a Diósgyőrnek. Eleve egy nagyon jó ellenfélhez látogatunk, illetve ehhez párosul még egy nagyon jó atmoszférájú, kitűnő stadion, melyben a szurkolók is félelmetes hangulatot tudnak teremteni, ezt én is jól tudom. Nekünk be kell tartanunk azokat a taktikai elemeket, amiket a stáb kér tőlünk, ha ez sikerül, akkor sikeresek lehetünk – mondta Lukács Dániel.

A kiváló csatár Pálinkás Gergővel is egyre több időt tölt a pályán, ami jó hatással van kettőjük együttműködésére is. – Egyre jobban alakul kettőnk közt a kémia. Korábban mi még nem játszottunk együtt sehol, és itt is mostanában volt arra egyre több példa, hogy kezdtünk. Még szokni kell azt, hogy ki hova szeret mozogni, illetve milyen típusú játékos a másik, de azt gondolom, hogy egyre jobb úton haladunk, hogy még jobbak legyünk – zárta gondolatait Lukács a találkozó kapcsán.

A Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik Miskolcon.