A megállapodás tartalma egy közös program, ami a diákönkormányzati munka gyakorlati oldaláról nyújt képzést a diákoknak, a felkészítő pedagógusoknak, és az önkormányzati ifjúsági referenseknek, így erősítve a partnerséget a felek között. A Prime projekt keretében az Oktatási Hivatal megyei szervezeti egységei is támogatást nyújtanak, valamint különböző rendezvényeken is megjelennek közösen. A program nem csak az anyaországi, hanem a határon túli diákoknak és pedagógusoknak is elérhető – mondta el Kovács Péter, a NIT elnöke, aki arról is beszélt, hogy azért Kecskeméten rendezték meg a találkozót, mert a város elkötelezett a diákság és a diákélet támogatására, aktív közösségi élettel rendelkezik.

A képen balról: Brassói Sándor és Kovács Péter

Fotó: Horváth Péter

Mint fogalmazott, minden szereplő azért dolgozik, hogy a fiataloknak jobb legyen a városban, amit az első alkalommal megrendezett Ifjúsági Fesztivál is bizonyít. Az elnök arról is beszélt, hogy az első találkozó óta több diákönkormányzat is együttműködésbe kezdett.

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a demokratikus döntési folyamatok, és a kulturált érdekérvényesítés megléte egy iskola, annak közössége működésében. Az együttműködéssel a diákokat és az Ifjúsági Tanács tagjait felkészítik arra, hogy miként szervezzék a diákönkormányzatok életét, megalapozzák a kulturált érdekképviseletet, méltó partnerévé válva ezzel a pedagógusoknak, intézményvezetőknek.

Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács elnöke elmondta, hogy Kecskemét városvezetése számít a fiatalokra, úgy a kecskemétiekre, mint a határon túliakra. Elmondta, hogy sokat dolgoznak azért, hogy Kecskemétnek pezsgő ifjúsági élete legyen, akár programok, akár a szervezeti élet terén, mindezt a fiatalok érdeklődésére szabva.