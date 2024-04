Remek teljesítmények sorát nyújtották a Bácsvíz KVSC versenyzői Egerben, hiszen a 39 megszerzett érem közel fele arany volt. A legkiemelkedőbb eredményeket Blaszák Lilla érte el ezúttal, aki összesen hat egyéni kategóriában végzett az első helyen, emellett csapatban további négy aranyéremmel gazdagította remek napját. Blaszák előtt komoly feladat áll, hiszen szerdán Kolumbiában, az egyetemi világbajnokságon is rajtkőre állhat.

A kecskemétiek edzője, Szabó László nem számított ilyen kiemelkedő sikerekre az év ezen szakaszában, de ezután is keményen dolgoznak majd tovább. A Bácsvíz KVSC legközelebb a hazai rendezésű kvalifikációs versenyen szerepel majd versenyzőivel, melyet május 18-án rendeznek meg. Ezen is szeretnének jó eredményeket elérni a hírös városi uszonyos úszók.

Blaszák Lilla (középen) sikert sikerre halmozott az országos bajnokságon

Fotó: BÁCSVÍZ KVSC / archív felvétel

– Nagyon büszke vagyok a sportolóinkra, hogy a két napba sűrített négynapos program ellenére úgy zártuk a versenyt, hogy gyerektől a felnőtt korosztályig az összes női váltót megnyertük – értékelt Szabó László, a Bácsvíz KVSC edzője. – Mindemellett Blaszák Lilla szenzációs úszásokkal, az eddigi formáját tartva, hat egyéni országos bajnoki címet nyert, mellyel a legeredményesebb női versenyző lett, és szerdán utazik a kolumbiai egyetemi világbajnokságra. Szili Ágnes, Turucz Zoé, Wórum Regő és Mayer Dávid magyar bajnoki címeikkel és érmeikkel bebiztosították a nyári kontinensviadalokra a helyüket. Az utánpótlásunkat tekintve jó jel, hogy a gyermek és ifjúsági versenyzőink is dobogós helyeket, illetve bajnoki címeket szereztek egyéni és váltó versenyszámokban egyaránt. A felkészülés egy könnyebb szakaszában vagyunk, ilyen kimagasló teljesítményre az év ezen szakaszán nem számítottam. Most visszatérünk a kemény munka időszakába. Következő állomás a Kecskeméten, május 18-án megrendezésre kerülő kvalifikációs verseny – tette hozzá Szabó.

A versenyzők felkészítő edzői Juhos Gergely, Nagy Zoltán, Szabó László, Bács Ferenc, Jaksa Milán, Varga Zsolt és Pálfi János voltak.