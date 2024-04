– Nagy büszkeség számunkra, hogy a sportszerető olvasók és szurkolók zsinórban másodjára tartottak minket érdemesnek arra, hogy az év vármegyei férficsapata díjat megkaphassuk. A 2023-as esztendő mindenképpen sporttörténelmi jelentőséggel bír klubunk életében, hiszen az NB I.-ben a második helyen végeztünk újoncként, ami számunkra a legjobb szereplés a KTE 113 éves története során. Emellett kiléphettünk a nemzetközi porondra is, ami egy új tapasztalat volt számunkra is. Azóta is azon dolgozunk, hogy a KTE stabil tagja legyen és maradjon is még hosszú évekig az élvonalnak, hiszen a szurkolóink megérdemlik, hogy a városnak csapata legyen a legmagasabb osztályban. A tavalyi kimagasló, az elvárásokat magasan túlszárnyaló eredmény után nagyon közel járunk ahhoz, hogy az idei alapcélunkat, a biztos bennmaradást is bebiztosítsuk fordulókkal a vége előtt, és a következő idényben is NB I.-es meccseket játszhassunk. Folyamatosan az a célunk, hogy fejlődjünk, akár csapatként, akár klubként, ez motivál minket minden egyes nap. Egy újabb nagy lépést már a bajnokság végén megtehetünk, hiszen elindulhat a Széktói Stadion pályaépítése, a háttérben pedig a szakmai vezetés már azon dolgozik, hogy olyan csapat alapjait tegyük le, mely továbbra is szép eredményekkel szolgálhatja ki lelkes közönségünket. Bízom benne, hogy jövőre is átvehetjük ezt a díjat, mert az azt jelentené, hogy jó úton járunk továbbra is – mondta dr. Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.