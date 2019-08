Sikeres bajnoki rajt után hazai pályán játszik a Kécske

Jobban nem nagyon lehet rajtolni, mint a Duna Aszfalt TLC tette az NB II-es bajnoki nyitányon, Simon Antal csapata ugyanis Békéscsabáról hozta el mind a három pontot. Sok pihenésre nincs idő, hiszen ma délután már újra pályára lép a csapat, az Ajka FC-t fogadja.

Tiszakécskén, a futball iránt érdeklődők körében azóta tart a fociláz, hogy a csapat a megye egyben összekapta magát, elkezdett építkezni, majd bajnokságokat nyerni és szinteket lépni. Vasárnap este kilenc óra tájban azonban, amikor a csabai mérkőzést lefújták, és kiderült, hogy Simon Antal csapata 1–0-ra győzött a bajnoki rajton, a fociláz hőmérőn azonnal érezhető volt egy, a megszokottnál is nagyobb emelkedés. Érthető, hiszen ha létezne olyan álmoskönyv, amely labdarúgó meccsek eredményeit fejti meg, abban a bajnoki rajt Békéscsabán álomnál csak annyi szerepelne, hogy ott bajnoki rajton kikapni még nem jelent rosszat, de az, hogy Békéscsabán bajnoki rajton nyerni mit jelent, nem is szerepelne abban a bizonyos álmoskönyvben, hiszen a viharsarkiakat ismerve ilyet még álmodni is illetlenség, épeszű úriember nem is álmodik ilyet. A Tiszakécske azonban győzött a rajton, Békéscsabán. Simon Antalt ha meg nem is lepte ez, de kérdésünkre elmondta a szakvezető, hogy az előzetes elvárásai ennél szerényebbek voltak.

Egy bajnokság kezdetekor azért szinte minden csapat sötét ló, ez a Békéscsabáról is elmondható, hiszen az edző személye is változott, és a játékoskeretében is meglehetősen nagy volt a mozgás. Ez persze érvényes ránk is, hiszen a mi keretünkben is voltak jelentős változások, így aztán a vasárnapi mérkőzésen mindkét csapat kezdőjében több új játékos szerepelt, ezért aztán ez egy abszolút háromesélyes mérőzésnek ígérkezett, mi bíztunk abban, hogy azért egy pont megszerzésére képesek leszünk. A Békéscsaba ugyanis az előkészületi mérkőzéseken elég jó eredményeket produkált, és meglehetősen jó játékosokat igazolt. Nehéz mérkőzés kerekedett belőle, az elején nehezen találtuk a ritmust. Hazai környezetben a Csaba eléggé nekünk esett, aztán ahogy telt az idő, és ahogy a játékosaim ráéreztek egymás mozgására, úgy kezdett kiegyensúlyozódni a küzdelem, aztán a második félidő elején be is találtunk Kirchern révén, és azzal a góllal ha egy kis szerencsével is, de meg tudtuk nyerni a mérőzést.

A győzelem veszteségekkel, áldozatokkal szerencsére nem járt. Kiállítás ugyebár nem volt, a sárga lapokat pedig a rajttól kezdik számolni, eltiltott tehát nincs a kécskei csapatban. Szerencsére sérült sincs. – Hétfőn délelőtt átmozgató edzést tartottam azoknak a srácoknak, akik játszottak, de senki nem jelentkezett olyan sérüléssel, amely miatt nem tudna a következő meccsünkön pályára lépni. Nagy szükség is lesz mindenkire, hogy egy meglehetősen stabil Ajkával föl tudjuk venni a versenyt – tért át az aktuális ellenfélre a kécskei szakvezető. Kérdésünkre kifejtette, hogy az Ajkáról annyit mindenképpen tudni kell, hogy tavaly veretlenül megnyerte az alsóbb osztályt, és a kupában is komoly csapatokat vert ki, többek között az MTK-t, és a Debrecennel is az utolsó pillanatig éles mérkőzést játszott. – Ajkán is volt edzőváltás, oda is érkeztek új játékosok, és bár a szintén megújult Ajka az első mérkőzését hazai pályán elveszítette egy szoros meccsen a feljutásra esélyes Győr ellen, de azt lehet látni, hogy egy remek, szívós csapatot épített fel a vezetőedző, Kis Károly – elemezte a szerdai ellenfelet Simon Antal. – Valószínűleg stabil védekezésből kontrajátékot játszanak. Ez a számunkra hazai környezetben bizonyára kellemetlen lesz, így aztán remélem, hogy azok a játékosaink, akikben megvan a felállt védelmek ellen szükséges kreativitás, olyan állapotban lesznek, hogy képesek leszünk feltörni az ajkai védelmet, és az idény első hazai mérkőzését győzelemmel tudjuk lehozni.

Azt a mérkőzést, amely szerda este 17 óra 30 perckor kezdődik a Városi Sportcenturmban, és amelyre – hétközi meccs, illetve nyaralások ide vagy oda – nagyon várja már bizonyítottan lelkes közönségét a Duna Aszfalt Tiszakécskei LC.