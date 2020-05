Ötödik születésnapját ünnepli a ScoreGoal

Az NB I.-es szereplés a legnagyobb élménye Kovács Józsefnek, az SG Kecskemét Futsal rutinos játékosának. A gárda másik tapasztalt labdarúgójának, Móra Viktornak pedig az egyik legjobb dolog az életében, hogy találkozhatott kedvenc sportágával.

Május 9-én ünnepli ötödik születésnapját az újonnan megalakult kecskeméti futsalcsapat. A jelenleg az élvonalbeli bajnokságban szereplő SG Kecskemét Futsal hivatalos honlapjának olyan személyek nyilatkoztak, akik korábban kötődtek a klubhoz, vagy még most is együttes szolgálatában állnak.

– Emlékszem, a toborzón tíz-tizenkét játékos jött össze a Lánchíd iskola tornatermében. Többségük a kispályás bajnokságban játszott, így olykor négy-hat fős létszámmal tudtunk csak edzeni. Pénteken játszottunk idegenben, hétfőn pedig otthon, a Messzi-csarnokban. Az első igazi nagy sikerünk Pesten, a Vasas ellen volt. Utána már elhittük, hogy győzhetünk is. Félidőben a középmezőnyben voltunk, a tavaszi szezonban viszont zsinórban tizenhat győzelmet produkált a társaság, amire máig nagyon büszke vagyok. Nagyon szép és sikeres időszak volt, azonban hosszú távon nem tudtam folytatni a vezetőedzői feladatot. Ezért kértem dr. Vercz Tamástól a felmentésem. Máig jó barátságban vagyunk, nagyon szurkolok a csapatnak, ha van lehetőségem ott vagyok a mérkőzéseken. Bízom benne, hogy maradunk a legfelső osztályban! – mondta Hájer Sándor, a gárda egykori vezetőedzője, aki már akkor számíthatott Kovács Józsefre, akit azóta is pályára küldhet a gárdát épp irányító szakember.

– Először is a klubnak szeretném megköszöni a lehetőséget, hogy ebben a csapatba játszhatok a mai napig, és egy álmom vált valóra, hogy NB I.-es együttesben szerepelhetek. Nagyon sok szép emlékem van. Kezdetek óta a klub játékosa vagyok, és nehéz bármit is kiemelnem, de azért van pár, ami kitűnik a sorból. Ilyen a Vasas elleni meccs, amelyiken mesterhármast értem el, és az volt az első bajnoki győzelem a klubnak. Jó szívvel gondolok vissza a magyar válogatott elleni edzőmeccsre is, az edzőtáborokra, az edzőkre és a csapattársakra, akiket megismerhettem. Az NB II.-ben megszerzett ezüstérem hatalmas örömmel töltött el, de nem kérdés, hogy az NB I.-ben való szereplés a legnagyobb élmény. Óriási lemondással járt és jár most is az élsport, de mindegy egyes perce megéri – mondta Kovács József, míg a gárda másik meghatározó játékosa, Móra Viktor így vélekedett: – Az egyik legjobb dolog, ami történt az életemben, hogy találkoztam ezzel a sportággal, ezzel a klubbal és az emberekkel, akik alkották, vagy alkotják a csapatot. Az eddigi öt szezonból, amit a csapatnál töltöttem rengeteg emléket tudnék felsorolni. Ami a mérkőzéseket illeti, egy két évvel ezelőtti NB II.-es találkozóra emlékszem vissza félig mosolygósan, amikor a Kincsem Lovaspark elleni hazai mérkőzésen 6–6-os eredmény született. Azért félig, mert nem nyertünk, de sikerült négy gólt szereznem és adnom két gólpasszt. Szeretem a szurkolóinkat, akiktől sok támogatást kapunk, illetve jó látni, hogy a bő családom nagy része rendszeresen látogatja a hazai meccseinket. Szeretem a pályán kívül eltöltött időt is a csapattal, ezek közül kiemelve például a galamblevest, a vízilabdát, a pizzázásokat vagy az edzőtáborokat. Nagy köszönet jár elnökünknek, dr. Vercz Tamásnak, aki mindezt a sok élményt lehetővé tette számunkra.