Megnyerte a Kunfehértó a Katymár elleni rangadót

A forduló előtt már őszi bajnok Kunfehértó a második helyen tanyázó Katymárt fogadta a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában, igazi rangadót vívtak tehát a csapatok.

Igen szép számmal gyülekeztek a szurkolók a mérkőzésre, száz fölött volt a drukkerek létszáma, ami a harmadosztályban nem kis dolog. Az első gólt a hazaiak szerezték, Horváth Ákos szabadrúgásból bombázott a felső sarokba, 1–0. Az ezt követő időszakban elsősorban a küzdelem dominált, kevés helyzetet alakítottak ki a felek, aztán a 37. percben Grácz Roland passzolt Horváth Ákoshoz, aki ezúttal sem hibázott, 2–0.

A második játékrész is hazai góllal indult, ezúttal Grácz Roland talált a kapuba, 3–0. Eldőlni látszott a találkozó, pedig kisvártatva, pontosabban az elkövetkező nyolc percben a Katymár újra teljesen nyílttá tette a meccset. Előbb a hazai Tóth Tamás vétett öngólt egy bedobás utáni kavarodást követően, 3–1, majd a góllövőlistán a második helyen álló Merkler Tamás szemfülesen elcsípte a labdát a védőktől, és a kapust is kicselezve az üres kapuba lőtte, 3–2. Továbbra is nagy csata folyt a pályán, újabb gól azonban már nem esett, így a Kunfehértó előnye a tabella élén nyolc ponttal nőtt, amely kettővel ugyan még csökkenhet, abban az esetben, ha a vasárnap délutáni mérkőzését megnyeri a jelenleg harmadik Dunagyöngye SK. Ezesetben az idei évben újraindult Katymár a harmadik helyen telel.

Grácz Roland, a Kunfehértó csapatkapitány: – A mai meccsre nagyon készült a csapat, tudtuk, hogy kemény ellenfelet fogadunk, tudtuk, hogy mire számítsunk, ennek ellenére az első félidőben nem sikerült teljesen megvalósítani azt, amit elterveztünk. Igaz, két gólt rúgtunk, de kihagytunk két százszázalékos ziccert. Aztán a második játékrész elején a harmadik találatunk talán túlságosan is megnyugtatta a csapatot. Azt követően rúgtunk egy sajnálatos öngólt, majd az ellenfél egy gólra megközelített minket. Így egy kicsit izgalmas lett a vége, de ami a helyzeteket illeti, mi abban az időszakban is többet dolgoztunk ki. Ha némi csalódást okoztunk a szurkolóinknak, akik igen szép számmal jöttek ki biztatni minket, azt sajnáljuk, de nagyon örülünk, hogy a három pontot itthon tartottuk, mert ma ez volt a lényeg. A csapat egyetlen, az Akasztó II-től elszenvedett vereséget leszámítva közel három éve veretlen már hazai pályán, ezt a jó szokásunkat szeretnénk megtartani, és az is feldobja a társaságot, hogy őszi elsők vagyunk. Nagyon egyben van a csapat, és ez biztató a folytatásra nézve.

Nagy István, a Katymár edzője: – Elégedett vagyok a mai mérkőzéssel, sajnos sok a sérültünk, ezáltal nem azzal kerettel tudtunk kiállni, ami a megszokott nálunk. Tudtuk, hogy a mai meccs jónak ígérkezik, nagyon jó ellenfélre készültünk fel. Azt gondolom, hogy aki csak tudta vállalni ma a játékot, nagyon jól teljesített. Az első félidőben sajnos nem tudtuk azt hozni, amit az öltözőben megbeszéltünk, elég sok hibával játszottunk. Az első gólt egy szabadrúgásból kaptuk, a másodikat egy vitatható szabálytalanság-gyanús szituációból, amikor a játékvezető sípja néma maradt. Félidőben rendeztük sorainkat, és attól függetlenül, hogy a második játékrész elején ismét gólt kaptunk, a csapat nem omlott össze, hanem össze tudta szedni magát, olyannyira, hogy a végén még az egyik pontra is volt esélyünk. Büszke vagyok a csapatomra. Akár ezt a meccset, akár ezt a félévet tekintve összességében elégedett vagyok, szép félévet produkáltunk. Gratulálok a Kunfehértó csapatának az őszi bajnoki címhez.

Kunfehértó KSE–Katymári SE 3–2 (2–0)

Kunfehértó, 120 néző, vezette: Nagy Dávid (Horváth Balázs, Kasi Csaba)

Kunfehértó: Gavlik – Tóth T., Csernók (Mike 76.), Komlós, Grácz L,. Délceg, Babud, Szklár, Horváth Ákos, Grácz R. (Suba 87.), Bozsóki (Hegyi 53.). Edző: Bada Pál

Katymár: Rauf – Mamuzsits, Berki, Szabó K., Rácz, Hebők (Kurucz 66.), Merkler, Gál, Balogh (Horváth Ádám 82.), Malatin, Soós. Edző: Nagy István.

Gól: Horváth Ákos a 13., a 37., Grácz Roland a 48., illetve Tóth T. (öngól) az 53., Merkler az 55. percben.