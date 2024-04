Idén tizenegyedik alkalommal díjazták hazánk legnépszerűbb munkáltatóit. A magyar munkavállalók értékelése alapján a Mercedes-Benz lett a legvonzóbb munkaadó az autóipari szektorban.

A Randstad díját Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója vette át. Beszédében megköszönte az elkötelezett munkát a kecskeméti csapatnak, és felhívta a figyelmet arra, hogy a munkatársak szakértelmének köszönhetően folyamatos értékteremtés zajlik a gyárban. Kitért arra is, hogy a kecskeméti gyár minden tekintetben felkészült a mobilitás új korszakára és a mindenkori ügyféligények maradéktalan kiszolgálására, hiszen továbbra is gyártanak majd Kecskeméten belsőégésű motorral szerelt járműveket, illetve a jelenleg is zajló nagy volumenű gyárbővítés eredményeként további, tisztán elektromos modellekkel is bővül majd a kecskeméti termékportfólió.

A Randstad Awardon évről évre elért rangos helyezések bizonyítják, hogy a Mercedes-Benz a munkahelyi környezet javítása érdekében tett intézkedései eredményesek. Nem csak megerősítik a vállalat piaci pozícióját, de egyúttal vonzó célponttá teszik a munkavállalók számára is.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyára büszke a díjra és ezúton is köszöni munkatársainak az elhivatottságukat!