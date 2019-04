Ki-ki meccset vívnak Szálláson

Pontosan a felé­hez érkezett a 2018/19-es megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi idénye, a hétvégén a 20. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok.

SZOMBAT, 17.00

Duna Aszfalt TVSE–Kalocsai FC

V.: Béleczki László (Erdélyi Ádám, Komáromi Henrietta).

Bagi Gábor, a Tiszakécskei VSE edzője: – Jó formában van a csapatunk, amit az elmúlt heti eredményeink is bizonyítottak. A felkészülésünk szerencsére hétről hétre úgy megy, ahogyan azt elterveztük. Igazából egyetlen problémánk van csupán, még pedig az, hogy vannak sérültjeink és eltiltottjaink. A régi, bevált gondolkodás szerint mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályára lép. Éppen ezért itt a lehetőség azoknak a játékosoknak bizonyítani, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, vagy fiatalabbak. Nincs okunk arra, hogy másképpen menjünk a pályára és mást játsszunk, mint amit eddig is, mert ez hozta az eredményeket.

Kiskunfélegyházi HTK–Soltvadkerti TE

V.: Kis Sándor (Maczelka Zoltán, Kaszala Mihály).

Koncz Zsolt, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője: – Az elmúlt heti pontvesztés után ma délután nem is lehet más célunk, csakis a három pont megszerzése, még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy jó formában lévő ellenféllel szemben nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Mindenképpen győzni akarunk.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Lajosmizsei VLC

Vezeti: Kiss László (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Márton Zsolt, a FADDI­KORR-Kiskunhalasi FC edzője: – Ha valaki megnézi a tabellát, az első ránézésre könnyen ráfoghatná, hogy ma délután könnyű mérkőzés vár ránk, de ez egyáltalán nem igaz. Az idén, ebben a kiegyensúlyozott mezőnyben eddig egy mérkőzés sem volt könnyű, ráadásul a Lajosmizse nem annyira gyenge csapat, mint amit a tabellán elfoglalt helyezése mutat. Nem jöttek nekik az eredmények, de a rossz sorozatban élvő csapatokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy soha nem lehet tudni, mikor jön ki nekik a lépés. Sajnos, ezen a héten mi meglehetősen kevesen vagyunk, elég sok a sérültünk, illetve van két eltiltott játékosunk is, tehát nagyon vékony az a keret, amelyből válogatni tudok. De ettől függetlenül mindenféleképpen csakis a győzelemben gondolkodunk, otthon akarjuk tartani a három pontot. Azért dolgoztunk, arra koncentráltunk az egész héten, hogy ez sikerüljön. Most kétszer játszunk itthon, papíron a mai lesz a kettő közül a könnyebbik feladat, a jövő heti pedig a nehezebb, de mi mind a két találkozón mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, és hogy ki tudjuk szolgálni a közönségünket.

VASÁRNAP, 17.00

Kecel FC–Kelebia KNSK

V.: Jakab Árpád (Németh Gergely, Albert Gergő).

Kis Péter, a Kecel edzője: – A tavaszi teljesítményünk jóval alulmúlja a múlt év őszit, hiszen hat fordulót követően akkor tizennégy pontot gyűjtöttünk, most pedig csak ötöt. Tehát nem engedhetjük meg, hogy hazai pályán pontokat veszítsünk. A kelebiaiakat a helyezésük ellenére sem szabad lebecsülni, mert egy masszív csapat, amely okozott már meglepetéseket idén is. Több hiányzónk is lesz, de számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Jánoshalmi FC–Akasztó FC

Vezeti: Kiss Anikó (Petyarity József, Patyi Bettina).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Hiába is tagadnám, rettenetesen le voltunk törve a hartai vereséget követően. Azóta rendeződött a helyzet, a mérkőzést követő első edzésen kielemeztük a hibákat, és lezártuk azt a történetet. Az e hétvégi sem lesz egy egyszerű mérkőzés, hiszen az Akasztó szeszélyes és veszélyes ellenfél. Tehát egy jó mérkőzésre számítunk, de hazai pályán nem is lehet más célunk, mint a győzelem megszerzése. Egy hiányzónk biztosan lesz, Stojanovic Veljo ugyanis Hartán megkapta az ötödik sárgáját, a többiek viszont egészségesek.

Szabadszállási SE–Harta SE

Vezeti: Allaga Iván (Papp Gergely, Szabó Gábor).

Pandur László, a Szabadszállási SE szakmai igazgatója: – Igazi kiszámíthatatlan rangadó várható, amelyre mind a két csapat győzelemmel hangolt. A Harta a Jánoshalmát győzte le hazai pályán, mi pedig Lajosmizséről hoztuk el a pontokat. Személyesen is megtekintettem a holnapi ellenfelünk legutóbbi mérkőzését, és a hartai találkozón azt láttam, hogy a Harta nagyot küzdött, taktikusan, keményen játszott, harcolt, ráadásul a helyzetkihasználása is kimagasló volt, hiszen voltaképpen két helyzetéből – az egyik 11-es volt – kettőt gólra váltott. Minket idegenben is a támadó foci jellemez, itthon pedig még inkább. Mást játszani nem is tudunk, nem is akarunk. Sümegi József, a hartaiak edzője jó barátom, felkészült szakember, és tudom, hogy minden mérkőzésre képes előállni valami meglepetéssel. Ennek ellenére abban biztos vagyok, hogy a találkozón sok helyzetet fogunk kidolgozni. Ha azokat értékesíteni tudjuk, akkor képesek leszünk győzni, ha nem, akkor bármi lehet a végeredmény.

Sümegi Józesf, a Harta edzője: – Többször is elmondtam már, hogy mi a tavaszi rajt első meccsén rendesen beragadtunk, hiszen akkoriban hiányzott még vagy öt játékosom. Aztán a következő fordulóban a Kiskőrössel találkoztunk, amely azért egészen más célkitűzésekkel vágott neki a bajnokságnak, mint mi. A Tiszakécske elleni meccset sajnálom, arról úgy gondolom, hogy az nyerhető mérkőzése lett volna, de egyébként elégedett vagyok a társasággal, hiszen az, hogy a Jánoshalmát a múlt hétvégén sikerült legyőznünk, az kifejezetten a bravúr kategóriájába tartozik. Szabadszálláson egy mind a két fél számára hatpontos mérkőzés vár ránk. Aki nyer, az egy kicsit el tud lépni a riválisától. Ami az esélyeket illeti, úgy gondolom, hogy ez a találkozó háromesélyes. Bárki nyerhet, az lehet, hogy mivel a Szabadszállás van otthon, ő valamivel esélyesebb, de mi mindenféleképpen agyon szeretnénk megnehezíteni a Szabadszállás dolgát, ha pedig úgy alakul, akkor pontot vagy pontokat szeretnénk szerezni. A lelkünknek a Jánoshalma elleni győzelem azért nagyon jót tett, és előtte is szereztünk már bravúrpontokat.

Kiskőrösi LC–Bácsalmási PVSE

V.: Polyák Attila (Markó László, Katona György).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrösi LC edzője: – A bácsalmásiak elég jó csapat benyomását keltik tavasszal, az most már nyilvánvaló, hogy ellenük senki sem mehet biztosra. Mi viszont nem hullajthatunk el pontokat, ha azt szeretnénk, hogy a bajnokság végén is ott legyünk majd a dobogón. A hétvégén többen – Kovács, Füleki, Bányai, Lesták – is hiányoznak majd különböző okok miatt, így aztán a legutóbbi fordulóban, Kiskunfélegyházán pontot szerző kezdőcsapatból hárman biztosan nem szerepelnek az Almás elleni találkozón. Ettől függetlenül tudjuk, hogy hazai pályán mindenképpen nyernünk kellene és mi mindent el is fogunk követni a siker érdekében.