Lajosmizsén és Jánoshalmán is két gól esett

Két, a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójából elmaradt mérkőzést pótoltak május elsején. A Lajosmizse az Akasztót, a Jánoshalma pedig a Kalocsát fogadta.

Lajosmizsén az alsóházból menekülő két gárda találkozott. Mindkét csapatban rengeteg volt a hiányzó, és mindkettő kemény meccset játszott a hétvégén is. A mérkőzés ennek megfelelően nem szép játékot, hanem óriási küzdelmet hozott, amelyen a hazai csapat tudott örülni az utolsó pillanatban megmentett egy pontnak. Jánoshalmán sokáig tartotta magát Kohány Balázs csapata, a 87. percben azonban egy büntetőből megszerezték a vezetést a hazaiak, és onnantól már nem volt kérdéses, hogy ki nyeri a találkozót.

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC 1–1 (0–0)

Lajosmizse, 200 néző, vezette: Kiss Anikó (Ézsiás Gábor, Rádi Gábor).

Lajosmizse: Varga – Rapi, Csorba (Cserni, 68.), Fekete, Árva, Szécsényi (Kovács J., 50.), Kiss L., Sajó, Dóka Z. (Szabó Sz., 63.), Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Akasztó: Németh – Bánszki, Nagy F., Kerekes (Fekete A., 89.), Csoba (Szabó A., 92.), Juhász, Turancsik (Fésüs, 81.), Biber J. (Gyenizse, 71.), Kósa, Bende, Biber T. Edző: Szrenkó István.

Gól: Kiss László a 96., illetve Sajó (öngól) az 53. percben.

Sárga lap: Sajó a 60., Kiss L. a 83., illetve Biber T. a 65., Bánszki a 91., Németh a 96. percben.

Árva Zsolt: – A minimális alapcélunk minden mérkőzésen az egy pont megszerzése. Ezt teljesítettük. A körülményeket és a nehézségeinket tekintve ezzel elégedett is vagyok.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első félidőben sok helyzetünk volt, azok sajnos kimaradtak. A második játékrészben próbáltunk támadni, meg is szereztük a vezetést. Vezettünk a kilencvenhatodik percig, és a lefújás előtt kaptunk egy olyan gólt, amit érzésünk szerint szabálytalanság előzött meg. Úgy érezzük, hogy a három pontot megérdemeltük volna, de sajnos kénytelenek voltunk egy ponttal megelégedni.

Jánoshalmi FC–Kalocsai FC 2–0 (0–0)

Jánoshalma, 250 néző, vezette: Antal Péter (Apró Ferenc, Berger Tibor).

Jánoshalma: Halász – Suknovic, Szabó Sz., Nagy D., Balázs, Stojanovic M., Jesic (Farkas P., 64.), Körmöczi (Kiss B., 35.), Stojanovic V., Maravic (Andelic, 60.), Harnos (Jeszenszky, 54.) Edző: Florin Nenad.

Kalocsa: Hegedűs – Vass (Pandúr, 88.), Zorván, Kollár, Dostyicza, Follárdt, Kiss D., Mátyás (Rábóczki, 77.), Szabó V., Nasz, Busa. Edző: Kohány Balázs.

Gól: Stojanovic V. a 87., Farkas P. a 93. percben.

Sárga lap: Harnos a 39., Suknovic az 53., illetve Szabó V. a 80., Hegedűs a 87. percben.

Florin Nenad: – Manapság egyre nehezebb feltörnünk az ellenfelek védelmét, újabban ugyanis kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy a vendégeink beállnak védekezni. A múlt vasárnap ez nem is sikerült a Kiskőrös ellen, most pedig a Kalocsa is sokáig tartotta magát, ám a 87. percben végre megtört a jég. Véleményem szerint megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, hiszen sok gólhelyzetet alakítottunk ki.

Kohány Balázs: – Meggyőződésem, hogy megérdemeltük volna az egy pontot. Nagyot küzdöttünk, sokáig tartottuk magunkat, mi sem jelzi ezt ékesebben, mint hogy az ellenfélnek csak a 87. percben sikerült először betalálnia, akkor is büntetőből. Nem történt tragédia, megyünk tovább.