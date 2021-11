Hátrányból verte a Kalocsát a Lajosmizse

A megye I. 13. – egyben ősszel az utolsó – fordulójában a Lajosmizsei VLC a Kalocsai FC-t fogadta szombaton. A több alapemberüket is nélkülöző vendégek ugyan jól kezdtek, de a lelkes hazaiak a második félidőben fordítani tudtak.

A Kalocsa kezdett aktívabban, Lord kapusnak már a 4. percben résen kellett lennie, de ekkor még meg tudta menteni csapatát a góltól. A 12. percben már nem, ekkor a Kalocsa egy formás támadást épített fel a jobb oldalon, melynek végén Rideg lőtte középre a labdát, ott Rakiás robbant be, aki a léc alá bombázott nagyjából 7 méterről (0-1). A kapott gól feltüzelte a Lajosmizsét, egyre többször jutottak el a hazaiak az ellenfél kapujáig, majd a 18. percben Kiss beadása után Halasi a jobb kapufát zörgette meg ballal. A folytatásban inkább a mezőnyharc dominált a találkozón, Szalánczi és Kerekes távoli lövései nem okoztak igazán nagy veszélyt vendég részről. A 40. percben nagyon közel járt ismét a Lajosmizse az egyenlítéshez, Tarnoczki adott be jobbról, Halasi közelről kapura is tudott lőni, de Varga hatalmas bravúrral védett.

Fordulás után is nagy elánnal rohamozott az egyenlítésért a hazai csapat, az 55. percben Kiss tűzött rá egy szabadrúgást 16 méterről, de egy védőről mellé pattant a labda. Két minutummal később a Kalocsa is ziccert alakított ki, Matos jobbról középre lőtt labdáját Boldizsár pörgette rá öt méterről, de Lord reflex mozdulattal hárított. Némileg váratlanul, de nem érdemtelenül jött aztán az 58. percben a várva várt hazai gól. Kovács adta volna középre a labdát, de a balhátvéd beadása olyan jól sikerült, hogy a hosszú kapufáról a hálóba vágódott a meglepett Varga fölött (1-1). A hazai játékos azonnal jelezte is a szurkolóknak, hogy ezt így akarta, de láthatóan nem mindenkit győzött meg, mindenesetre alaposan feldobta a hazaiakat a gól. Olyannyira, hogy három perccel később Halasi ugrott ki nagy lendülettel, majd védőjét is lerázta magáról, végül Varga mellett okosan pöckölte el a játékszert a jobb alsóba (2-1). A vezetés megszerzése után a Lajosmizse nagyon taktikusan futballozott, védekezésük szinte hiba nélkül működött, a Kalocsa nem találta a fogást. A 77. percben Tamás előtt adódott egy sansz, de mellé lőtte Rideg beadását. A végén akár nagyobb is lehetett volna a különbség, a 82. percben Halasi három védőt is faképnél hagyott, majd lapos beadását Menich a védőbe lőtte, Treiber ismétlését pedig Varga tolta fölé. Gól végül nem született, így a Lajosmizse otthon tartotta a pontokat, míg a Kalocsa vereséggel fejezte be az őszi szezont. A hazaiak jövő héten még egy elmaradt meccset pótolnak a Tiszakécske II. ellen.

Árva Zsolt: – Elég nehéz mérkőzésen vagyunk túl, mert a Kalocsa egy formás akció után gyorsan megszerezte a vezetést. Utána az lebegett a szemünk előtt, hogy nehogy abba a hibába essünk, mint például a Kiskőrös ellen, hogy sorra hagyjuk ki a helyzeteket. Az első félidőben majdnem ez történt, megvoltak a ziccereink, egyből kettő is. Jól jött a szünet, sikerült kicsit rendet tenni a fejekben, bár igazából csak annyit kértem a srácoktól, hogy hozzák ki azt, ami a lábukban van. Az üzenet szerencsére célt ért, így egy nagyon jó mérkőzésen meg tudtuk szerezni a három pontot, ami nagyon boldoggá tesz minket.

Kohány Balázs: – Ezer sebből vérzünk, szerdán még úgy tűnt, hogy nem is lesz mérkőzés, mert bejött a betegség. Kevesen voltunk, öt játékos, köztük alapemberek is hiányoztak. Sikerült megszereznünk a vezetést, viszont egy óriási egyéni hiba után fordulás után egyenlített a hazai csapat. Gyorsan hibáztunk még egyet, ezzel tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. Nem éreztem magunkban az átütő erőt, hiszen főleg olyan játékosaink hiányoztak, akik a kreativitást viszik a játékunkba. Sajnálom, hogy így alakult az utolsó meccsünk, hiszen szép sorozatban voltunk, gratulálok a Lajosmizsének.

Lajosmizsei VLC–Kalocsai FC 2–1 (0–1)

Lajosmizse, 100 néző. Vezette: Kiss Sándor (Juhász László, Csákó Patrik)

Lajosmizse: Lord – Rákóczi, Fekete A., Palotai, Borsos (Dóka 87.), Halasi, Tarnoczki (Menich 81.), Kiss L. (Bán 74.), Rapi, Kovács J., Treiber. Játékos-edző: Árva Zsolt

Kalocsa: Varga S. – Rideg, Knap, Matos, Kerekes, Szabó V., Boldizsár (Tamás 69.), Tóth L., Szalánczi, Rakiás, Rábóczki (Kiss 61.). Vezetőedző: Kohány Balázs

Gólszerzők: Kovács J. az 58., Halasi a 61. ill. Rakiás a 11. percben.

Sárga lap: Árva (52.), Tarnoczki (81.)