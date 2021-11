Győzött a Duna Aszfalt Sopronban

A Sopron vendége volt a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vasárnap délután, az első osztályú férfi kosárlabda bajnokságban, a 10. fordulóban. A hírös városiaknak Xavier Pollard nélkül kellett pályára lépniük. A találkozón az első három játékrészben a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét akarata érvényesült, és bár a végén izgulni kellett a sikerért, újabb győzelmével a dobogóról várhatja a decemberi bajnoki folytatást a hírös városi alakulat.

Milutinovic triplájával kezdődött meg a pontgyártás vasárnap kora délután a Novomatic Arénában, amelyre Sitku a sarokból válaszolt, 3–3. Jaramaz is egy távolival iratkozott fel a táblára, majd Dramicanin is csatlakozott hozzá két soproni büntetőt követően, 5–9. Myers a vonalról egalizált, 11–11-nél érte be a KTE-t a soproni alakulat. Két szerzett labda után aztán újra a hírös városiaknál volt az előny, 11–15-nél Dzunic időt kért. Dramicanin és Wittmann tetszetős kosaraival még sikerült növelni az előnyt az első negyed végére, 16–23.

Sikertelen támadásokkal folytatódott az összecsapás, Diggs végül a 13. percben törte meg a csendet, 18–23. Milutinovicnak ütöttek oda, miközben hármasra vállalkozott, hármat dobhatott, és nem hibázott, 18–26. Körmendi is élt a lehetőséggel, 18–29-re növelte a kecskeméti előnyt a sarokból. Ford és Montgomery révén gyorsan zárkózott az SKC, Forray Gábor pedig időt kért, hogy rendezzék a sorokat. A jó formában lévő Sitku 26–31-re hozta fel csapatát. Myers kettő plusz egyes akciójával 29–33-ra változott az eredmény. Nem engedte viszont ennél közelebb ellenfelét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, sőt, újra hét egység lett a differencia a felek között, így 34–41-gyel mehettek szünetre a csapatok.

Milutinovic hármassal indult a harmadik felvonás is, erre Montgomery zsákolással reagált, 36–44. Jaramaz trojkája után már tíz pont fölé nőtt a különbség, 39–51. Tempót váltott a Sopron, 46–53-ra közelítették meg a KTE-t. Milutinovic viszont elképesztő formában dobott, újabb hárompontosával megint tíz volt a csapatok között, Dzunic időt kért.

Okosan játszottak Forray Gábor tanítványai, és továbbra is kiválóan céloztak kintről, 48–66-tal jöhetett a záró etap.

Myers és McGill ketteseivel 52–66-ra jött fel az SKC. McGill tempója után, 54–68-nál Forray Gábor időt kért, és türelemre intette tanítványait. Wittmann lopott labdát, és nyargalt végig, a túloldalon pedig Ford zsákolt látványosan az etap derekán, 56–70. Két hazai büntetőt követően Halász hármasa tíz pont alá hozta be a Sopront, 61–70. Jól védekeztek a hazaiak, McGill szépen állt bele a távoliba, 64–70-re módosítva az állást. Forray Gábor azonnal időt kért, az ezt követő akcióból Karahodzsics a palánk alatt nem tudott eredményes lenni, McGill viszont újabb trojkát süllyesztett el, 67–70. Egy Jaramaz–kettes nyugtatta meg némileg a kecskeméti kedélyeket, az ellentámadásból Myers egy büntetőt tudott csak értékesíteni, 68–72. Milutinovic tört be és fontos ziccerével 68–74-re lépett meg a KTE, a hazaiak mestere időt kért egy perccel a vége előtt. Montgomery húzta be Myers ziccerét,a másik palánknál Jaramaz dobása lejött, utána Myers gyors kettesével 72–74-re változott az eredmény. Jaramaznak ütöttek oda, ám csak az első egypontost dobta be, 72–75. Támadhatott az egyenlítésért a Sopron, Wittmann azonban rutinos volt, és kiharcolt egy támadófaultot, amit a videózás után is helyben hagytak a játékvezetők, így nagyon fontos győzelmet aratott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét idegenben, 72–75.

Sopron KC -Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72–75 (16–23, 18–18, 14–25, 24–9)

Sopron, játékvezetők: Kapitány Gellért, Csabai-Kaskötő Brigitta, Jakab László Imre.

Sopron KC: Halász 3/3, Myers 14, Ford 11/3, Sitku 11/6, Montgomery 11. Cserék: McGill 15/9, Diggs 2, Fazekas, Schöll, Takács 5/3. Vezetőedző: Branislav Dzunic

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Wittmann 15/9, Jaramaz 11/6, Milutinovic 22/9, Kucsera, Karahodzsics 10. Cserék: Tóth, Körmendi 3/3, Dramicanin 14/12, Kiss. Vezetőedző: Forray Gábor