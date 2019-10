A Nyíregyházát fogadja a Mizse KC

A szezont nagyon rosszul kezdő Nyíregyházát fogadja szombaton a remekül rajtoló Mizse KC a 6. fordulóban. A lajosmizsei együttes balszélsője, Drabant Attila reméli, hogy a nyírségiek nem most táltosodnak meg.

Remekül kezdte a férfi NB I/B-s bajnokságot a Keleti csoportban a Mizse KC. Eddigi öt meccséből négyet megnyert a Bács-Kiskun megyei gárda, megszerezte például az előző szezonban még élvonalbeli Cegléd skalpját, valamint a legutóbbi fordulóban megszakította a Hatvan veretlenségi sorozatát. A kiváló teljesítmény a tabellán is jól látható, az együttes felkapaszkodott a harmadik helyre.

– Egy több érkezőt felvonultató új szerkezetű csapattal vágtunk neki a bajnokságnak. Jó a keretünk, van két, közel azonos képességű játékosokból álló sorunk. Nagyon jó a társaság, remek a hangulat, Jakab László edző megtalálta a hangot a csapattal. A védekezésünk és a kapusteljesítményünk eddig kiemelkedő, Zaklajda Józsi és Csernyik Virgil is biztos pont a kapuban, ez nagyon sokat számít – sorolta a jó rajt okait a mizsei gárda egyik meghatározó játékosa, Drabant Attila.

Amilyen jól kezdte a 2019/2020-as szezont a Lajosmizse, olyan rosszul indított a Nyíregyháza. Eddig egyetlen győzelmet zsebelt be, négy csatáját elveszítette, két pont árválkodik a neve mellett. Szombaton 18 órakor ezt a nyírségi együttes fogadja a Mizse.

– A Nyíregyházának nagyon jó a kerete, több korábbi NB I.-es játékost is a soraiban tudhat. Nem is értem, hogy miért van két pontjuk. Valószínű, hogy nem a játékosok képességei okozzák a problémát, hanem valami más. Talán nincsenek összeszokva. Remélem, hogy nem most táltosodnak meg – tette hozzá Drabant Attila, aki azt is elmondta, hogy rajtuk nem múlik a siker. A lelkesedés és az egymásért küzdés biztos meglesz.