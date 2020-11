A kecskeméti citerás fiatalok ismét zsűri előtt játszottak

Eredményesen szerepeltek a kecskeméti citerás fiatalok a Vass Lajos népzenei versenyen az elmúlt hétvégén. Négy számban mérették meg magukat.

Hosszú évek óta kiváló eredményekkel tér haza minden versenyről a kecskeméti Mátyás Király Citerazenekar. A nyomdokaikba lépő Corvin Mátyás Citerazenekar fiataljai is hasonlóan szép eredményekről adhatnak számot. Most sem volt ez másképp, a kecskeméti fiatal citerások a múlt hétvégén a Vass Lajos népzenei versenyen bizonyítottak Budapesten, a csepeli munkásotthonban megtartott versenyen.

– Ez az év senkinek sem könnyű, így nekünk sem. Nemcsak a szigorítások, de betegség is nehezítette a munkánkat – mesélte Sulczné dr. Bükki Éva, a zenekar vezetője, aki férjével, Sulcz Ferenc­cel közösen irányítja a zenekar munkáját.

A Vass Lajos népzenei verseny fontos mérföldkő számukra minden évben. Idén négy versenyszámban indultak.

– A járvány miatt adott volt a lehetőség számunkra is, hogy már kész videókat küldjünk be. Erre két vonalon, a fiatalabb generáció, a Corvin Mátyás Citerazenekarunknál és a Tökmag csoportunknál adott volt a lehetőség, és éltünk is vele. A nagyobbaknál, a Mátyás Király Citerazenekarnál nem, mivel nem volt friss videónk, így velük személyesen mérettük meg magunkat Csepelen a múlt hétvégén. Egyéniben is ringbe szálltunk, Ormai Réka személyében, aki nemcsak szólóban indult a versenyen, hanem a csoportos produkcióból is kivette a részét – részletezte dr. Bükki Éva.

A Vass Lajos népzenei verseny az összmagyarságot összefogja. Ez volt a középdöntő ebben a régióban. A kecskeméti tehetségeknek korábban már lett volna lehetősége a megméretésre, de a kecskeméti fellépés, a hunyadivárosi napok elsőbbséget élvezett számukra. Így az utolsó lehetőséget a múlt héten a csepeli verseny adta.

– A koronavírus miatt az időpontok csúsztak. A középdöntő tavasszal lett volna, a döntő pedig most ősszel, de valamennyi halasztva lett. A döntő nagy létszámú minden évben, több mint száz fellépőt foglal magában. Várhatóan jövő tavasszal rendezhetik meg – mondta dr. Bükki Éva.

A citerazenekar tagjai a következő hetekben online találkoznak. A tavaszhoz hasonlóan digitális formában zajlanak majd az órák.

– Már bebizonyosodott, online formában a közös gyakorlás kizárt. Egyénileg tudunk csak fejlődni. A következő hetekben a dalcsokrokat gyakoroljuk. E téren is van előrelépésünk. Régi tagjaink közül a Gyurkó Alexandra által összeállított szatmári dalcsokrot, és a Kiss Levente által összeállított moldvai csokrot gyakoroljuk mindenkivel – részletezte dr. Bükki Éva.

A hangszerek repertoárja bőséges. A választékot most pályázati pénz támogatásával bővíthetik. A tervek szerint új tamburát, tekerőlantot és esz hangolású klarinétot vásárolnának.