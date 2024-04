A két csapat az idei szezonban eddig háromszor csapott össze. Az alapszakaszban kétszer kecskeméti siker született, majd a felsőházban 0-0-ra végeztek a felek a Messzi István Sportcsarnokban rendezett találkozón.

Nyíregyházán lép pályára a ScoreGoal Kecskemét

Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

A kék oroszlánok legutóbb ugyan vereséget szenvedtek a címvédő otthonában, de mindenki tudatában van annak, hogy Nyíregyházán nyerniük kell annak érdekében, hogy a kecskeméti futsalosok történelmet írjanak, és hogy amellett újabb lépést tegyenek a bajnoki döntő felé.

– Az előző fordulóban egy meglehetősen nagy pofont kaptunk Szombathelyen – tekintett vissza a 8. fordulóra Marko Gavrilovic, a kecskeméti kék oroszlánok sportigazgatója. – Kielemeztük a hibákat, igyekszünk javítani azokat, és természetesen már a szombathelyi találkozó másnapján az előttünk álló mérkőzés is fókuszban volt. Úgy érzem, hogy a csapat pozitív attitűdje nem szállt tova, mindenki becsülettel végzi a dolgát a legjobb tudása szerint. A Nyíregyháza egy jó erőkből álló csapat, ismerjük az erősségeiket, és azt is tudjuk, hogy hogyan lehetünk eredményesek ellenük. Szerintem jobb játékkal fogunk tudni most előrukkolni, már csak azért is, mert volt egy teljes hetünk a felkészülésre. Kiélezett összecsapásra számítok, ahol amelyen nüanszok dönthetnek, azon leszünk, hogy a mi javunkra. Bízom a csapatom erejében, és a sikerben – jelentette ki a mester.

A találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik a nyíregyházi Continental Arénában.