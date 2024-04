Egy újabb különleges összeállítást készítettünk az olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból. Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Fotó: Olvasói fotó

Régi emlék

Kiskunfélegyházán Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona évtizedeken át dolgozott a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban, nagyszerű kollegákkal. Sokat ünnepeltek együtt. Ez a felvétel 1989-ben készült, Simon Józsefné Terike nyugdíjba vonulását tették még emlékezetesebbé. Olvasónk (balról a második) hosszú időn át ismerte Simonnét, hiszen korábban a Mélyép vállalatnál is munkatársak voltak.

Fotó: Olvasói fotó

Gyerekek

Páhiról Andrássy Gyula egy újabb családi fotóval idézné meg a múltat. Kisebbik fia, Tamás és kis barátja látható rajta 1980 körül.

Fotó: Olvasói fotó

BÁCSBER

Kecskemétről, Csordás Erzsébet a közelgő BÁCSBER találkozó kapcsán újabb nosztalgikus fotót mutatna be. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat, azaz a BÁCSBER régi kollektívája május 11-én jön újra össze, hogy közösen elevenítsék fel élményeiket. Ez a fotó egykoron, 1977 körül örökítette meg a dolgozókat egy ünnepi értekezlete ,ahol az esemény fényét a vonósnégyes is emelte. Balról: Berkes László és Csányi Sándor látható.

Fotó: Olvasói fotó

Balaton partján

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár fotóalbuma rejti ezt az 1980-as éveket idéző fényképet. Balatonon, az iskolai tábor vidám pillanatát kapták lencsevégre az utókornak. A tábor nagyszerű hangulatban zajlott le. Sok kedves emléket őriz róla Olvasónk.

Fotó: Olvasói fotó

ONI-s lányok

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna 1974-ba kalauzolná el a nosztalgiázókat. Az Országos Nevelő Intézet (ONI) diáklányait délutáni kimenő alatt fotózta le Juhász Rózsa barátnőjük a közeli parkban, aki ezután a fotós szakkörön laborálta is a felvételeket. Balról Szalai Rita, jobbról Polyák Etelka, középen Imrefi Anna. Az Olvasónk fényképe már az ONI udvari raktáránál készült.

Fotó: Olvasói fotó

Ópusztaszer

Kecskemétről Kovács István költő 1996-os emlékét idézné fel ezzel a fotóval. Az 1100 éves Millecentenáriumi ünnepség jegyében Ópusztaszeren a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Társasága képviseletében ő is részt vett.