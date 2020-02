A jakabszállásiak nyitottak az új ismeretek befogadására

A népfőiskolai sorozatban a tervezettnél több előadást látogathattak meg ebben az évadban a jakabiak. A mezőgazdasági, egészségügyi témák mellett a vallási és helytörténeti témáknak volt a legnagyobb népszerűsége.

A Jakabszállási Népfőiskolát 1993-ban indította útjára Szabó Mihály nyugalmazott polgármester. Az előadássorozat sikere 27 éve töretlen.

– Országos viszonylatban is elmondható, hogy példaértékű a mi népfőiskolánk működése. Nem csak azért, mert több mint negyedévszázada folyamatos, hanem látogatottsága is magas. Igaz, leginkább az idősebb korosztály látogatja az előadásokat, de az ott hallottakat megosztják a fiatalabb nemzedékkel is. Tisztában vagyok azzal, hogy a családos emberek munka után nem tudnak időt szakítani a különböző programokra, de örömmel hallom vissza, hogy ugyanakkor kíváncsian érdeklődnek az előadáson hallottakról – jegyezte meg Szabó Mihály, majd hozzátette, a jakabihoz hasonlóan a hercegszántói népfőiskola is példaértékű, mely szintén hosszú idő óta népszerű és látogatott.

– Minden évben úgy állítom össze a programot, hogy figyelembe veszem a lakosság kéréseit. Sok éves tapasztalat alapján mindig van mezőgazdasági, egészségügyi és vallási téma, mert erre mindig nyitottak a jakabiak. Idén volt helytörténet is, mely szerintem nagyon fontos. A régi tanyasi iskolák történelmét elevenítették fel előadóink, mely sokaknak nosztalgikus is volt.

Az egyházi vonalon ismét köreinkben köszönhettük dr. Kiss-Rigó Lászlót, a Szeged-Csanád Egyházmegye püspökét, aki aktuális témát hozott, a 2020-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszusról szólt. Az idei évadban természetesen a trianoni évfordulóról sem feledkeztünk meg. Több előadásunk is a határon túli magyar lakta települések kultúráját, mindennapi életét mutatta be a Lakitelek Népfőiskola munkatársainak értékfeltáró munkájának köszönhetően – részletezte.

Erre az évadra nyolc előadást tervezett be Szabó Mihály, de menet közben újabb kéréseknek eleget téve további hármat is megtartottak. Többek között lehetőséget kapott az új helyi plébános, Széchenyi Attila is.

– Már kezd összeállni gondolatban a következő évad is. Az biztos, hogy lesz mezőgazdasági, egészségügyi és vallási téma, de gondolkodom a közbiztonsággal és jogi ügyekkel kapcsolatos előadásban is. A vallás terén pedig a két nagy egyház, a katolikus és református mellett más vallásnak is szeretnék teret adni. Felmerült az igény történelmi témákra, például nagy magyar királyok életét bemutató előadásra.

Lehetőséget kapnak támogatóink is a bemutatkozásra, ezzel szeretnénk megköszönni nekik a támogatást, a felajánlásokat. Nekik köszönhetően a népfőiskolai hallgatókat minden évben könyvekkel ajándékozzuk meg, és frissítő italokkal, finomságokkal kínáljuk meg őket az előadások végén. Idén négyszáz darab könyvet és száz darab kalendáriumot kaptunk ajándékba – mondta Szabó Mihály.