Több száz résztvevőt várnak idén is a majsai táborba

A Lurkó Tábor szervezői az elmúlt hetekben feszülten figyelték a járványügyi helyzet alakulását, hiszen sokáig azt sem tudhatták, hogy megrendezhetik-e tizennegyedik alkalommal a néptánc- és népzenei összejövetelt.

A Mayossa Hagyományőrző Egyesület nyári találkozója mára az ország egyik legnagyobb hagyományőrző tábora lett, és bekerült a megyei értéktárba is. A napokban végre minden akadály elhárult, és alighogy meghirdették, megtelt a tábor, ahol a résztvevők létszámát háromszáz főben engedélyezték.

– Nagyon meg kellett küzdenünk az idei táborért, hogy egyáltalán megrendezhessük, és úgy néz ki, hogy már nincs semmi akadálya, de nagyon szigorú előírásokat kell betartani a táborozás idején – mondta el Nokta Gábor, a Mayossa Hagyományőrző Egyesület vezetője. Mindez többek között azt jelenti, hogy a sportpályán felállított sátortáborban szigorúbb higiéniai előírások lesznek. Például többször fertőtlenítik a közös helyiségeket, és a sátrak rendszeres szellőztetésére és a kézmosásra is jobban kell figyelni.

– Mintegy harminc-negyven fő van jelenleg is várólistán, és reménykedünk abban, hogy kapunk engedélyt a létszám bővítésére – tette hozzá Nokta Gábor, aki szólt a tervezett programokról is.

– A tábort június 28. és július 5. között tartjuk, ahol az első nap a sátorveréssel és az ismerkedéssel telik, majd hétfőtől kezdődnek a szakmai programok sok zenével és tánctanulással. Az utolsó este nem maradhat el a gála, ahol a hét során tanultakat mutatják be a résztvevők. A korábbi táborokban több vendégelőadót is tudtunk fogadni, de most az idő rövidsége miatt, csak egy ilyen lesz, mégpedig a Fölszállott a páva-győztes, az óbecsei Fokos Zenekar lép fel a táborunkban. Mindennap lesznek műsoros táncházak, de az összes többi programot megoldjuk házon belül, azaz a részt vevő tanárok, zenészek közreműködésével. Tapasztalataink szerint nagy sikert aratunk ezekkel a szereplésekkel a gyerekek körében. Sőt, még arra is van remény, hogy egy énekes lemezbemutató koncertje is színesítse a programokat – árulta el a tábor­vezető.