Százötven éve alakult a keceli tűzoltóság

Egy-egy településen a helyi tűzoltóság megalapítása a polgárosodással függött össze. Éppen másfél évszázada annak, hogy Kecelen létrehozták a városi tűzoltóságot. Harmincöt éve Travnyik János irányítja a csoport munkáját.

Éppen 150 éve annak, hogy megalakult Kecelen a tűzoltóság. A város polgárosodásának, gyarapodásának volt az eredménye, hogy létrehozták az egységet. Akadt rá pénz, illetve ami fontos: komoly vagyonokat kellett megvédeni az 1870-es években. Eleinte két ember rohant a védőeszközökkel, ha riadóztatták az egységet.

Travnyik János, aki 35 éve tűzoltóparancsnok, úgy fogalmazott, hogy a keceliek az ország élvonalában jártak, amikor a védőegységet felállították, Pesten is ugyanabban az évben alapították meg a tűzoltószervezetet. Egy évvel később született meg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, amelynek az elnöke, gróf Széchenyi Ödön lett. (A keceli polgárosodás másik fontos eseménye az, hogy 1869-ben felállították a postahivatalt, amely az idén 151 éves.)

Travnyik János parancsnokot az elmúlt évtizedekről kérdeztük. A helyi tűzoltócsapatot a hivatásos állomány és az önkéntesek egyesületi csoportja alkotja. A rendszerváltás után hozták létre a köztestületi tűzoltóságot az egyesület és az önkormányzat hozzájárulásával. Amikor megszületett a szervezet 1994-ben, akkor a belügyminisztérium és az önkormányzat biztosította a működési támogatást. Azóta is minden évben megkapják az anyagi segítséget. Ma egy épületben működik az egyesület és a köztestületi tűzoltóság. Az állomány 14 aktív, munkabérért dolgozó személy, akik mellett az önkéntes egyesületi tűzoltók is besegítenek a munkába. A városi főállású tűzoltók az önkormányzati támogatásért cserébe azt vállalták, hogy riasztás után 4 fővel 8 percen belül a tűz helyszínén megkezdik a mentést. Évente 60– 80 esetben mentenek. A városon kívül Császártöltésre, Imrehegyre is vonulnak, vázolta a munkájukat Travnyik János.

A hivatásos testület jelenleg két gépjárművet tart fenn. Az egyesület egy csaknem félévszázados fecskendőt használ, amikor tűzhöz riasztják őket. Az egyesületi tagok száma ugyan száz feletti, de közülük úgy tíz fő az a létszám, akiket bármikor lehet riadóztatni – fogalmazott a parancsnok. Majd hozzátette: körülbelül harminc olyan tagot tartanak nyilván az egyesületből, akik rendelkeznek valamilyen tűzoltó szakmai végzettséggel. Az elhúzódó esetekhez, mint amilyen a bugaci tűz volt 2012-ben, vagy egy nagyobb hóesés idején az önkéntesek is besegítettek a főállásúaknak.

– Az egyesületi tagok versenyekre is járnak. Igaz, volt korábban olyan év, amikor 6 tűzoltórajt 8–8 fővel is kiállítottunk egy versenyre – mondta Travnyik János. Hogy mennyire népszerű a tűzoltó hivatás? Az állomány létszáma hosszú időn keresztül állandó volt, az utóbbi időszakban hárman kerestek máshol munkahelyet. Volt, aki hivatásos állományba lépett át, más családi okok miatt váltott. Egy harmadik kolléga a büntetés-végrehajtási intézményben talált állást. Helyükre egy jelentkező személy akadt.

A tűzoltóságot pályázatokkal fejlesztik. Tavaly négymillió forintot nyertek technikai eszközök beszerzésére. Hogy mikor fogják megünnepelni a kerek évfordulót? A járványveszély elmúltával minden bizonnyal minél hamarabb, mondta a parancsnok.