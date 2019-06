Stabilizálják a földutat a két település között

Idegenforgalmi szempontokat is figyelembe vettek, amikor egy közel 6 kilométeres földút stabilizációjára pályázott a két település önkormányzata. A stabilizáció annyit jelent, hogy a két települést összekötő dűlőutat kőréteggel feljavítják. Az út az Emlékhely dűlőtől vezet át Majsára, így a gyógyfürdőtől is szilárdabb úton lehet majd eljutni a községbe, ahol június 21-én avatják fel a Kiskun Emlékhelyet.

A munkaterület keddi átadás-átvételén elhangzott, hogy zömében 3,5 méter szélességű lesz az út, melyen úgy ötszáz méterenként, leálló részek is lesznek. Az út nyomvonalának kitűzése, geodéziai kimérése már korábban megtörtént. Az út nyomvonala a jelenleg is használt út területén van, azonban néhány helyen a használat eltér a földhivatalban lévő térképes nyilvántartástól. A mostani földút egy húsz centiméteres salakalapot kap, amit utána egy vékonyabb kőzúzalékréteggel terítenek be. A beruházás bruttó 105 millió forintba kerül és várhatóan szeptember végére készülnek el vele.

A szanki terület – mely egy 2,8 kilométeres szakaszt jelent – után hamarosan megkezdődhet a 3,2 kilométeres kiskunmajsai útszakasz építése is. A munkaterületen az építkezés idejére forgalomkorlátozás lesz érvényben. Az út fenntartása a későbbiekben a két önkormányzat közös feladata lesz, ezért a rendszeres karbantartáshoz erő- és munkagépeket is vásároltak a pályázat keretében.