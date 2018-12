Ötödször rendeztek futballtornát a néhai polgármesterre emlékezve

Helvécián idén ötödik alkalommal rendezték meg a napokban azt a teremlabdarúgó-tornát, mellyel a 2014-ben elhunyt egykori polgármesterre, a helyi fociélet meghatározó alakjára, Magó Istvánra emlékeztek.

Lassan öt éve lesz, hogy 2014. január 16-án, 65 éves korában váratlanul elhunyt Magó István. Tősgyökeres helvéciai volt, ezer szállal kötődött a településhez, ott működött a vállalkozása, hat évig pedig polgármesterként vezette a községet, mielőtt 2012-ben nyugdíjba vonult volna. A helyi futballban ugyancsak meghatározó szerepet töltött be, korábban volt játékos, majd edző is, később az amatőr fociélet – kispályás foci, lábtenisz, homokfoci – szervezésében vett részt aktívan.

Halála után barátja és tisztelője, Dinnyés László – nagy focirajongó, szintén egykori játékos – megkereste a néhai polgármester fiát, dr. Magó Andrást, hogy rendezzenek minden évben egy emléktornát a tiszteletadás és megemlékezés jegyében. A kezdeményezést az önkormányzat az elejétől felkarolta, minden évben biztosítják a sportcsarnokot, és segítik a szervezést.

Az első torna 2014 novemberében volt, idén tehát már az ötödik alkalommal gyűltek össze a csapatok Helvécián. Hagyománnyá vált, hogy a mérkőzések megkezdése előtt megemlékezést tartanak, amelyen a torna elindítója, Dinnyés László – ma már a helvéciai labdarúgás szakosztályvezetője – és dr. Magó András mond beszédet, felidézve Magó István pályafutását, legendás fociszeretetét, majd a labda gyertyagyújtás és egy perces néma gyászszünet után indul útjára. Az idei tornán Balogh Károly polgármester távollétében Dobosi Zsolt képviselő vett részt az önkormányzat képviseletében.

– A sportszerűség, egymás és a játék tisztelete mindig a legfontosabb szempont ezen a tornán, fontosabb, mint akár a győzelem, ezt mindig hangsúlyozzuk és eddig mindig maradéktalanul teljesült is – mondta dr. Magó András, aki természetesen ugyancsak pályára lépett. Ezúttal 6 csapat nevezett a baráti hangulatú focikupára. Sok fiatal helyi futballista is megmutatta tudását és lendületes játékát a szervezők nagy örömére – és egyúttal kicsit a bánatára is, mert az iramot már nehezebben tudták felvenni velük. A körmérkőzéses rendszerben az első helyet egy csikócsapat, a Necseszdel szerezte meg, minden mérkőzését megnyerve.

