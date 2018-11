Óriási küzdelemben alakult ki a döntő mezőnye a PénzSztár versenyben

Első helyezettként jutott be a kecskeméti diákcsapat a PénzSztár verseny idei döntőjébe.

Egy pécsi, egy kecskeméti, egy tatabányai, egy zalaegerszegi és egy szatmárnémeti diákcsapat mérkőzhet meg egymással a PénzSztár verseny idei döntőjében, amelyre 2018. december 13-án kerül sor a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.

Az első helyezett kecskeméti csapat egy ponttal előzte meg a második helyen befutó tatabányaiakat, a hatodik helyet megszerző, és ezért a döntőbe be nem jutó budapestieket pedig mindössze öt pont választotta el a bravúrtól. 2017 után, a szatmárnémetieknek köszönhetően ismét van határon túli csapat a fináléban. Az 5 döntős csapat közül négy a megszerezhető 260 pontból több mint 200-at teljesített. Ez azt vetíti előre, hogy a 2018. december 13-i döntőben hasonlóan kiélezett küzdelem várható.

A PénzSztár Hazai és Határon Túli Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenyére idén benevezett mintegy 1100 négyfős csapatból mára tehát csak 5 maradt talpon. Az utolsó előtti megmérettetésen, a Budapesti Gazdasági Egyetemen megrendezett elődöntőben 8 csapat mérkőzött meg egymással.

Ahogyan azt a PénzSztár hatéves történetében már megszokhattuk, a versenyzők ezúttal is változatos témák és feladattípusok során adtak számot pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismereteikről, kreativitásukról, rátermettségükről. Az ötfős szakmai zsűriben helyet foglalt Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóügyi szakfőigazgatója, Tevanné dr. Südi Annamária, a Gazdasági Versenyhivatal főtitkára, Bugár Csaba, a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója és Nyulasi Péter, a Budapest Bank Zrt. kockázatkezelési vezetője. A szakmai testület elnöke Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora volt.

Az elődöntőben szerepeltek kvízkérdések, definíciók, számítási, szövegértési és elemzési feladatok, de több olyan játék is helyet kapott a fordulóban, melyek során a versenyzőknek meg kellett szólalniuk, érvelniük, prezentálniuk kellett. A csapatoknak egy kiselőadásban kellett bemutatniuk régiójuk gazdasági helyzetét, pénzügyeit, jellegzetességeit, egy másik feladatban pedig különféle pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban kellett tanácsot adniuk. Egy elképzelt állásinterjú során az állásra jelentkező versenyzőnek arról kellett meggyőznie a HR vezetőt, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik, mennyire kreatív, milyen szintű a problémamegoldó készsége. Érdekesnek bizonyult az a feladat is, amelyben a csapatoknak egy-egy adott pénzpiaci termékre vonatkozóan kellett fantáziadús, az ügyfelek számára előnyös, de piaci szempontból is reális feltételeket tartalmazó ajánlatot kidolgozniuk és prezentálniuk.

A döntőbe jutott csapatok:

ANK Sokk (Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium)

Fal Utca Rókái (Kecskeméti Bolyai János Gimnázium)

Kasszaőrök18 (Tatabányai Árpád Gimnázium)

Magvetők (Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti)

Mind arany (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)

A győztes csapat tagjai idén is elnyerik a verseny fődíjait, a Budapest Banktól fejenként 100-100 ezer forintot, részvételi lehetőséget a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központja által szervezett szakmai képzésen, valamint a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége által felajánlott egy-egy okostelefont, de a finálé többi résztvevőjére is értékes ajándékok és tudásalapú szakmai díjak várnak.

