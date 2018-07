Kilopják a pénzt a gyűjtőurnákból

A kutyamenhelyet működtető szervezet óva int a csalóktól.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány elég sok helyen gyűjt: kalocsai és régióbeli támogatóik üzletekben, irodákban, szolgáltatóknál, hivatalokban dobhatnak készpénzt a szervezet által fellogózott üvegekbe. Az urnák közül három is eltűnt a közelmúltban, jelentették be az állatvédők, azt kérve az üzlettulajdonosoktól, hogyha mostanában keresik meg őket egy ilyen gyűjtő kihelyezésének kérésével, akkor ne fogadják be.

– Vagy én szoktam kivinni ezeket az urnákat, vagy Vén Sándor – szögezte le Békési Mariann kuratóriumi elnök, aki szerint az urnával együtt elemelt készpénz a kisebb baj ebben az esetben, a nagyobb az, ha csalók vissza is élnek a hivatalosan felcímkézett perselyekkel. Mint mondta, jogos volt az aggodalma: a napokban közölték vele, hogy az egyik, nyilvánvalóan lopott urnával már gyűjtöttek egy helyszínen, ahová eredetileg nem ők helyezték ki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a másik kettővel nem ugyanez történt, ha már egyszer csaláshoz használták fel a nevünket – fogalmazott Békési Mariann. Az alapítványvezető azt kéri a támogatóiktól, hogy járjanak nyitott szemmel és mindenképpen jelezzék nekik, ha „valószerűtlen” gyűjtőhelyen találkoznak valamelyik persellyel. Elérhetőségek az alapítvány Facebook-­oldalán.