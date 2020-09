Esküt tettek a fiatal képviselők Kalocsán

Hónapokkal a választás után kerülhetett csak sor az új Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) beiktatására, amit a városháza dísztermében tartottak meg csütörtökön.

A fiataloknak a veszélyhelyzet, majd a vakáció miatt kellett eddig várni, de most megtörtént az eskütétel, és a város polgármesterétől átvették a megbízólevelüket is. A szervezet új vezetője hangsúlyozta: nagy feladatok várnak a csapatra, hiszen a diákság érdekképviseletének ellátása mellett ők szervezik Kalocsa egyik legnagyobb tömegrendezvényét, a Sárkányhajó Kupát is, amit jövőre remélhetőleg már meg lehet tartani.

A tavasszal tartott iskolai szavazás hivatalos végeredményét a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, Schmidt Rajmund városatya hirdette ki: a városban lévő általános és középiskolák 15 képviselőt adnak a GYIÖK-be, amelynek polgármestere a Szent István Gimnázium tanulója, Papp Csenge lesz. Ugyancsak ebből az intézményből érkezik a testület alpolgármestere, Vácz Virág, akit az első ülésen választottak meg a pozícióra, teljes egyetértésben.

– Választott képviselők vagytok. A társaitok titeket bíztak meg azzal a felelősségteljes feladattal, hogy véleményformálóként és egyfajta szócsőként juttassátok el Kalocsa diákságának gondolatait hozzánk – hangsúlyozta az eskütételt levezénylő dr. Filvig Géza polgármester. – Közös célunk, hogy benneteket meghallgatva, együtt formáljuk a város életét olyanná, ahol megtaláljátok a helyeteket – fogalmazott.

A városvezető hozzátette, a GYIÖK tagjai mostantól valódi influencerek, hiszen a társaik jobban odafigyelnek majd a szavaikra, tetteikre, viselkedésükre. Szerinte ez felelősség és kiváltság egyszerre, így fontos, hogy jól éljenek a lehetőséggel.

A GYIÖK frissen beiktatott polgármestere, Papp Csenge első hivatalos felszólalásában hangsúlyozta: a most kezdődő kétéves ciklusban a diákság érdekeiért kell dolgozniuk, úgy, hogy közben megszervezik a város talán legtöbb embert vonzó sporteseményeit, a sportnapot, illetve a jövőre tízéves Sárkányhajó Kupát. Utóbbi egy háromnapos verseny, amit minden évben a Vajas-csatorna belvárosi szakaszán rendeznek, és rendre több száz résztvevőt, illetve több ezer nézőt vonz.