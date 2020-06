Dinamikusan fejlődik a hartai Duna-part

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a térség egyik legdinamikusabban fejlődő területe a hartai Duna-part. A település vezetője abban bízik, hogy a nagyközség egyre népszerűbb lesz a kirándulók körében.

A hartai Duna-part egyike megyénk legszebb és dinamikusan fejlődő folyóparti területeinek. A település vezetője úgy gondolja, bár mindig lehet felújítani, fejleszteni, de a nagyközség intézményei, utcái, középületei rendben vannak, teljes infrastruktúrával rendelkeznek. További fejlődésükben egyik kitörési pont lehet a turizmus, s ezzel együtt a Duna-part komplex fejlesztése.

Egyre nagyobb számban érkeznek sátorozók a Duna-parti pihenőhelyre, ahol sportpályák és zarándokszállás is található. A korábbi évek átgondolt beruházásainak köszönhetően igényes, otthonos környezetet alakítottak ki, mintegy közösség-összekovácsoló helyként is működik, ahol az idősek, a fiatalok, a helyiek és a vendégek is jól érezhetik magukat.

Mint Dollenstein László polgármester mondta, jelentős a kerékpáros és a vízi turisztikai forgalom is. A jól kiépített EuroVelo6 kerékpárút a dunai pihenőhely mellett vezet el, így már nemcsak átutazóban járnak erre a kerékpárosok, hanem kerékpártúrák kedvelt célállomása is. A két keréken érkezők több napot töltenek el a faluban és a Duna-parton is, melynek a fejlesztésére az utóbbi években nagy gondot fordítottak.

– Felújítottuk, bővítettük a vizesblokkot is, tusolókat alakítottunk ki a sátorozók kiszolgálására. A terület több pontján is van áramvételezési lehetőség. Kiépítettük a térvilágítást. Mivel a helyi lakosok is egyre többen jönnek le a partra, sütögető-, bográcsozóhelyeket alakítottunk ki, padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk el. Kiépítettünk egy nyári konyhát meleg vizes mosogatási lehetőséggel. Betonozott lépcső vezet le a partra. A tulajdonunkban lévő vendéglátóhelyen fedett teraszt alakítottunk ki, és a turistákat étellel is ki tudjuk itt szolgálni – sorolta Dollenstein László polgármester. A több mint harmincmillió forintos fejlesztés része volt még a parkolók kialakítása is. A fürdőhelyen horgászati tilalmat rendeltek el, de ezzel párhuzamosan a horgászoknak is jelöltek ki területet, valamint játszótér is várja az ide látogató családokat.

Az idén tovább folytatódnak a fejlesztések, bővítik a játszóteret és a hozzá vezető utat térkövezik. A tervekben szerepel a kialakított parkoló aszfaltozása. Fejlesztik a szigeten a villamoshálózatot is, melynek keretében egy régóta húzódó probléma megoldására is sor kerül. Mintegy harminc ingatlannak az áramellátását is fel tudja újítani az áramszolgáltató – melyből húsz jelenleg is állandóan lakott –, továbbá a közvilágítás bővítésére is sor kerül.

A szigetre bevezető több mint két évtizede épült hídon a rendszeres karbantartás ellenére is nyomot hagyott az idő. Szükségessé válik a felülvizsgálata, a faelemek cseréje. A későbbi tervek között szerepel a szélesítése is, mivel a gyalogosforgalom számára kijelölt rész igen keskeny, nehezíti a gyalogosok biztonságos közlekedését.

– Természetesen a szezonkezdetre elvégezzük a strand, a sátorozóhelyek, a horgászhelyek takarítását, a gallyazást, a szemétszedést, a hulladékgyűjtők és a padok javítását, festését. Reméljük, hogy a szép környezet, a biztosított komfortos szolgáltatások egyre több embert, falubelit és turistát, természetjárót vonz ide. A folyamatos fejlesztésekkel szeretnénk elérni, hogy országos ismertséget kapjon a hartai Duna-part – mondta Dollenstein László.