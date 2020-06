Csak egy látogatót fogadhat a beteg a kecskeméti kórházban

Hétfőtől megszüntették a tilalmat, lehet látogatni a betegeket a kecskeméti megyei kórházban, de kizárólag látogatási időben, a főbejárat felől. A szakrendelésekre továbbra is telefonon kell időpontot egyeztetni. A rendelőintézetben újraindult a lakossági vérvétel is.

A megyei kórház hétfőn közölte, immár az engedélyezett egészségügyi tevékenységek többsége korlátozás nélkül elvégezhető. A járványellenes készültség fenntartása mellett a diagnosztikai vizsgálatok, a szakrendelések és a gondozók is időkorlátozás nélkül újraindultak. Megszűnt az óránként négy beteg ellátását szabályozó rendelet, azonban továbbra is telefonon kell időpontot kérni a diagnosztikai kivizsgálásokra, szakrendelésekre és gondozókba. A kórház hangsúlyozta, a vizsgálatokon kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni, korábbi beutalóval vagy lelettel. A korábbi előjegyzéseket – a veszélyhelyzet előtt kiadott időpontokat is – szükséges újraegyeztetni.

A rendelőintézetben újraindult a lakossági vérvétel. A laboratóriumi vizsgálatokat és vérvételt háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval lehet korlátozás nélkül igénybe venni. A laboratóriumi leletkiadás viszont továbbra is szünetel. A laborvizsgálati eredményekről, egyéb leletekről a háziorvosnál, szakorvosnál vagy az EESZT rendszerben lehet tájékozódni.

Az épületbe való belépéskor a bejáratoknál továbbra is előszűrés történik, kérdőíves dokumentációval és testhőmérséklet-méréssel, ezért esetenként várakozásra kell számítani. A kórház kéri, hogy a betegek a vizsgálatra lehetőség szerint egyedül érkezzenek, kivételt a kiskorú, illetve a mozgásában korlátozott beteg kísérője jelenthet. A várókban a 1,5 méteres távolságot szükséges tartani, és maszkot kell viselni. Ha a belépéskor felmerül, hogy a beteg koronavírus-gyanús, de a vizsgálata halasztható, akkor hazairányítják. Ha sürgős ellátást igényel, akkor a koronavírus-gyanús esetekre fenntartott Sürgősségi Betegellátó Osztályon vizsgálják meg.

A járóbeteg-szakellátásban a magas kockázatú tervezett beavatkozások előtt továbbra is kötelező a koronavírus PCR-vizsgálat elvégzése. Bizonyos beavatkozásokat szintén csak egy negatív PCR-eredmény birtokában végeznek el. A teszt elvégzésének helyéről, módjáról az időpont-egyeztetés során tájékoztatást adnak. A PCR-vizsgálat mintavételi helye a bőrgondozó intézetben található. A bőrgyógyászati szakrendelések és bőrsebészet visszaköltözött a bőrgondozó intézet különálló épületébe. Az ide időpontra érkezők az épület bejáratánál, szintén előszűrést követően, maszkban léphetnek be.

A fizio- és mozgásterápiás osztály kezeléseket kizárólag az akut rehabilitáció esetében és táppénzes állományban lévő betegeknek tud előjegyezni. Az onkoradiológiai központba, és az „A” épületbe érkezett betegeket továbbra is a Nyíri úti főbejáraton keresztül tudják beengedni.

A látogatási tilalom hétfői feloldása után egy beteghez egy látogató mehet be hétfőtől szombatig 15.30 és 17.30 között, vasárnap és ünnepnapon 10 és 12 óra között. A koronavírus-fertőzéssel érintett egységeknél a látogatási tilalom továbbra is érvényben marad. A központi anaesthesiológiai és intenzív terápiás osztály külön látogatási rend szerint működik. Hétfőtől szombatig 11.00–12.30, valamint 16.30–17.30 óra között, vasárnap csak 11.00–12.30 között lehet itt látogatni. Egy beteghez egy látogatót engednek be a kórtermekbe, hogy a szociális távolságtartást biztosítani tudják. A látogatóknak kötelező az orrot és a szájat is eltakaró orr-száj maszk használata. A súlyos, életveszélyes állapotú betegnél az osztályvezető főorvos külön írásos engedélyével egy hozzátartozó tartózkodhat. A testhőmérséklet mérése látogatók számára is kötelező a bejáratoknál.

Az aktuális változásokról az intézményi honlapon, a Koronavírus-információk menüpontban lehet tájékozódni, itt többek között a szakrendelések és a gondozók rendelési idejéről, elérhetőségéről és az igénybevétel módjáról is folyamatosan információt adnak.