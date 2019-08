Bronzérmet szereztek a kecskeméti Bányaisok a dániai Robotika Világversenyen

Bronzérmet szerzett a Bányai Júlia Gimnázium csapata Dániában, Aarhusban az augusztus 1-4. között megrendezett World Robot Olympiad Meghívásos Robotépítő és -programozó Világversenyen.

A World Robot Olympiad verseny a világ legnagyobb általános és középiskolásoknak szóló versenye. A világszervezetnek közel 70 tagországa van. Három életkori kategóriában rendeznek versenyeket több, mint 15 éve. Az idén második alkalommal rendezték meg a meghívásos világversenyt, amelyre az egyes országok nemzeti szervezői delegálhatják a kategóriagyőztes csapataikat. Így az idei alkalommal Dániában 33 országból közel 150 csapat mérte össze tudását Regular és Open kategóriában az egyes korosztályokban.

A Regular kategóriában egy feladatot kell a csapatoknak megoldani az általuk tervezett, épített és programozott robot segítségével. A robotnak a programja alapján önállóan kell a tesztpályán működnie és 2 perc alatt kell megoldania a feladatot minél precízebben.

Az Open kategóriában egy témához kapcsolódó kutatási feladat elvégzése a cél. A megoldás bemutatására a csapatnak egy működő, robotokat használó modellt kell létrehoznia, amelyet a közönségnek és a szakmai zsűrinek kell bemutatni. Adott értékelési szempontok alapján pontoz a zsűri. A bemutatáshoz a csapatoknak két perces videót és egy tanulmányt is készíteniük kell angol nyelven, és a versenyen angol nyelvű előadás formájában is be kell mutatni az eredményeiket, valamint a kérdésekre válaszolva meg is kell védeni azt. A verseny nyitott, tehát az érdeklődő közönség is megtekintheti a felépített modelleket.

A dániai Arhusban megrendezett verseny első napján az építésé volt a főszerep. A Bányais csapat 3,5 órás munkával állította össze a repülőúttól kicsit megviselt, 5 bőröndnyi technikai felszerelést. A második és harmadik napon a zsűrizés, a bemutatók zajlottak. A zsűrikörök közötti szünetben a látogatók ismerkedhettek a kutatás részleteivel. A reggel 8.30-tól délután 18.00-ig tartó versenynapokon a csapat nem sokat tudott lazítani, mert nagy sikere volt a kutatáshoz készített modellnek, így a látogatók folyamatosan érdeklődtek a részletek felől.

Az idei év kutatási témája a Smart Cities (Okos Városok) volt. A hetedikes diákokból álló Bányais csapat a jövő városának elképzelt közlekedési modelljét mutatta be a projektjében (Smart Move címmel).

A koncepció nem csak a közönség, hanem a zsűri tetszését is elnyerte, hiszen Hong Kong és Németország csapata mellett a 3. helyet foglalhatták el a dobogón az Open Junior kategóriában. A versenyek eddigi történetében, ebben a kategóriában ez a legjobb magyar eredmény.

A csapat tagjai: Nyíri Kata Luca, Mihalik Sára, Labancz Barnabás Felkészítő coach: Kiss Róbert