Az idei tanévtől tíz napot igazolhatnak a bajai iskolában

Tízre nőtt a szülők által igazolható napok száma ettől a tanévtől a felsővárosi iskolában. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskolában félévenként öt-öt napra nőtt a keret, ami az intézmények többségében három nap. A Felsővárosban nem dőlt össze a világ a változás miatt, igazából semmi nem változott az eddigiekhez képest, de az intézmény vezetője szerint nem biztos, hogy ez a modell mindenütt működőképes lenne.

Évtizedekkel ezelőtt a járványügyi intézkedések akkori állapota, a közegész­ségügyi helyzet és a higiénés körülmények indokolták az előírásokat, ezeket mára meghaladták az állapotok. A felesleges várótermi várakozások, indokolatlan találkozások növelik a megbetegedések kockázatát, időt igényelnek és a figyelmet veszélyeztetik. Egyebek mellett ezzel érvelt a Házi Gyermekorvosok Egyesülete egy februári keltezésű felhívásában. Az 1300 tagot számláló szervezet az javasolta, hogy a szülők akár 15 napot is igazolhassanak iskolai távollétek során és ezt az intézmények házirendjében rögzítsék. Véleményük szerint az enyhe lefolyású eseteknél ezzel ki lehet váltani a felesleges vizsgálatokat és igazolásokat.

– Semmilyen jogszabály nem szabályozza, írja le az általánosnak vélt három napot. Egyszer valaki valamikor beleírta egy házirendbe és elterjedt. Kollégáim a háziorvosok javaslatát megismerve vetették fel az ötletet, végül a szülők úgy gondolták, hogy a félévenként öt nap megfelelő mértékű változás – idézi fel Bíró Györgyi Anna, a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola intézményvezetője.

Hozzáteszi: nem látják nyomát visszaélésnek, ugyanúgy megy az élet iskolájukban, mint eddig, semmi különös nem történt. Az igazolatlan hiányzás általános iskolában nem jellemző, ha nem megy a gyerek iskolába, rögtön érdeklődik a pedagógus a szülőnél.

– Ezt nem minden intézmény teheti meg. Mi kis iskola vagyunk, napi szintű személyes kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, a problémákkal. Évfolyamonként egy osztály van, én is név szerint ismerem az összes gyereket. Nem tudom, hogy középiskolában milyen lenne ez a szabadabb működés. A felsővárosi iskola hosszú ideje tagintézmény volt, problémás gyerekekkel, ma is sok a sajátos nevelési igényű diákunk. Nagy igény van a szülők részéről az alternatív módszerekre, hiszen a gyerekek sokfélék. A differenciálás és a sokféle módszer alkalmazása a szakmai gyakorlat része. Megpróbáljuk a gyerekeket fölemelni, ehhez nagyon fontos a szülővel való kapcsolat. Alapvetően a bizalom a meghatározó, mert a szülő is bízik a tanárban, aki egészen más módon tanítja, neveli a gyerekét, mint annak idején vele tették pedagógusai. Nem megy már az ülj le, tedd hátra a kezed és én átadom neked a tudást metódus! – fogalmazott az igazgató.

– Az Európai Unió legtöbb országában működő gyakorlatnak megfelelően tekintsék a szülőket felnőtt, döntésképes személyeknek, akiket az orvosok megfelelő egészségnevelési eszközökkel támogathatnak – javasolták házi gyermekorvosok kezdeményezésükben. Ezt összevetve a valósággal hozzátették: akkor talán a nyelvvizsgát, a síelést, a sportversenyt se kellene orvosi papírokkal fedezni.