Az eső sem riasztotta el a vacsiközieket a pikniktől

A szombati vacsiközi családi délutánon zápor ijesztgette a piknikezőket, de ebben is meglátták a pozitívumot: a sátor alatt összezárva van idő nyugodtan beszélgetni.

Valószínűleg a vacsiköziek közül sem tudja mindenki, hogy nem is olyan rég még egy szemétdomb volt a mai Guba park területén. Aztán Nagy István „Guba”, egykori részönkormányzati képviselő vezetésével, társadalmi összefogással lassan kialakult a park, amely az utóbbi években ismét egyre nagyobb szerepet kap a közösségi életben. Immár harmadik alkalommal tartottak itt nyári pikniket, egy igazi családi délutánt, amelyet a Szívvel a Vacsiközért (Szilva) Egyesület szervezett.

De miből nőtt ki mindez? Az egyesület elnöke, a piknik főszervezője, Madla Anett elmondta: hét-nyolc éve volt az Ifjúsági Otthonnak egy környezettudatosságot a középpontba állító pályázata, ebben többen is részt vettek a Vacsiközből, és így idővel kialakult egy csapat, egy baráti társaság, amely a zöld gondolat jegyében elkezdett programokat szervezni a városrészben. A helyszín pedig nem is lehetett más, mint a közösségi összefogás helyi szimbóluma, a Guba park, ahol egymást követték a szemétszedő akciók, faültetések, aztán idővel a játszótérre is került néhány új játszóeszköz. A szervezők – akik létrehozták az egyesületet is – saját ötleteikből építkeztek, eleinte még önkormányzati támogatás nélkül. Így indították útjára a családi pikniket is, hogy összehozzák a vacsiközi családokat egy tartalmas délutánra.

Madla Anettől megtudtuk: az elejétől az volt a céljuk, hogy eltérjenek a városrészi napok megszokott sémáitól, valami különlegeset, barátságosat, családiasat kínáljanak a kilátogatóknak, semmi esetre se bazári hangulatot. A főszervező szerint a városrészben lakók nyitottak az elképzeléseikre, de bízik abban is, hogy ha valakinek hiányzik a bográcsozás, akkor meg fogja szervezni, mert ezáltal is színesedne a helyi programkínálat. Biztatja is a magukban kellő elhivatottságot érző vacsiközieket, hogy bátran vágjanak ők is rendezvényszervezésbe, mert fognak találni kedves és jófej segítőket, önkénteseket. Nekik is sikerült, és így idén már könnyebben tető alá tudták hozni a családi délutánt. A tavalyi és a mostani pikniket már nemcsak lokálpatrióta vacsiközi vállalkozók támogatták, hanem az önkormányzat és a városrészi tanácsadó testület is. A támogatásoknak köszönhetően minden program ingyenes volt.

Bemelegítésként futóversennyel kezdődött a piknik, a legsportosabb ifjú résztvevőket a First Step Futóiskola vezetője, Szekeres Viktória fogadta, és végül a Szijártó Dominiknak adhatta át az aranyérmet. Majd Szilágyi Áron, a Leskowsky Hangszergyűjtemény vezetője mutatott meg néhány különleges hangszert a gyerekeknek. Akik éppen kezükbe vehették a dobokat, csörgőket közelebbi ismerkedés gyanánt, mikor hirtelen elkezdett esni, így a piknikezők gyorsan a sátrak alá bújtak. A zápor azonban nem tudta elrontani a jó hangulatot, mint többen megjegyezték, beszélgetésre kiváló alkalmat teremt, ha sok ember kis helyre szorul össze. Aztán gyorsan kitisztult az ég, és folytatódhatott a rendezvény. Aki maradt, nem bánta meg, hiszen felléptek a Smiley Táncstúdió tanítványai, bemutatkozott a Tintaló Cirkusz, színpadra lépett a Mintapinty zenekar, valamint a népzenét és világzenét játszó kecskeméti Gayalog együttes is. De volt a gyerekeknek légvár, arcfestés, kézműveskedés természetes anyagokkal a Mihály Kertje Waldorf iskola segítségével, de lehetett íjászkodni, gyapjúpillangót készíteni vagy egyszerűen csak olvasgatni a Kóborló Könyvesbolt standjánál.