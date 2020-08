Az államalapítás ünnepén adták át a megújult főteret Félegyházán

Az államalapítási ünnepen adták át a Zöldváros program során megújult városközpontot Kiskunfélegyházán.

A csütörtöki ünnepség vendége volt többek között Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ami Félegyházán történik, az példázata annak, hogy ha a megújulás józan erői összefognak, akkor szerethető, élhető, egészséges környezetet képes teremteni. Majd hozzátette, ennek feltétele az is, hogy országunk gazdasági szempontból is folyamatosan erősödjön és a vidéki Magyarország a központi költségvetés figyelmének középpontjába kerüljön. Ennek is köszönhető, hogy a kormány célzott támogatásokat képes adni annak érdekében, hogy Kiskunfélegyháza még magasabb életminőségű város legyen.

Csányi József, polgármester ünnepi beszédében felidézte, hogy bár beruházás alapkövét kicsivel több mint egy esztendővel ezelőtt rakták le, de a projekt régebben kezdődött. Valamikor 2013 májusában, amikor 12 ember szövetséget kötött és eltökélte, hogy Kiskunfélegyháza szellemiségének és arculatának fejlesztésébe fog. Mint mondta, ez a szövetség főtér átadásával teljesedett ki. Az új főtér ennek a szövetségnek a jelképe lett.

Rideg László, a Bács-Kiskun megyei önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy Bács-Kiskun megye az országban a harmadik legnagyobb összeggel rendelkező megyei önkormányzat, Területi Operatív Program keretében ugyanis több mint 70 milliárd forintot fordíthatnak a települések fejlesztésére. Azt is elmondta, hogy ebből a keretből Kiskunfélegyházára több mint 6 milliárd forint érkezett, amiből új óvoda épült, bővül az Ipari Park, energetikai fejlesztések valósultak meg és megújult a városközpont is.