Átadták a megújult Szilády utcai óvodát Halason

Elkészült a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvodájának teljes körű felújítása. Az önkormányzat egy 720 millió forintos pályázati forrásból a harmadik legnagyobb összeget, több mint negyvenmillió forintot költött az épület energetikai felújítására, a többi hét önkormányzati intézmény mellett.

A koronavírus-járvány némiképp besegített a munkálatok gyors elvégzésébe, ugyanis március 16-tól zárva voltak az óvodák, így idő előtt át tudták adni a kiürített és előkészített épületet a kivitelezési munkálatokat végző Püspöki Építőipari Kft. részére. A Kiskunhalasi Napsugár Óvodák Szilády Áron Utcai Óvodája teljes körűen megújult a nyáron, az energetikai beruházások mellett akadálymentesítették is az épületet.

A felújítási munkálatok során kicserélték a tetőszerkezet lécezését, új cserepeket raktak fel és szigetelték a födémszerkezetet. A tetőre napelemeket is szereltek. Új szigetelést kapott az épület külső homlokzata is, valamennyi külső ajtót és ablakot is új, korszerű műanyag nyílászá­róra cserélték, és szigetelték az épület pincéjét is. A teljes villany- és vízhálózatot is felújították, korszerűsítették a fűtési rendszert. Akadálymentesített feljáró épült, és a felújított mosdók mellett új akadálymentesített mosdók is épültek, valamint az összes csoportszobát és a többi helyiséget is újrafestették. A beruházáshoz negyvenmillió forint pályázati forrást biztosított az önkormányzat, a fenntartó Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete önkormányzati forrásból további kétmillió forintot biztosított a belső festési munkálatokra.

– Idén 25 éves a Szilády utcai óvoda, reméljük, ha a járványügyi helyzet engedi, meg tudjuk majd ünnepelni. Öröm volt bejönni a felújított épületbe, köszönet jár a kivitelező cégnek a gyors és szakszerű, jó minőségű munkáért, valamint az óvoda dolgozóinak és a szülőknek, akik jelentős segítséget nyújtottak abban, hogy megszépüljön az óvoda, és szeptembertől ismét tudjuk fogadni a gyerekeket – emelte ki Ácsné Fehér Klára, a Kiskunhalasi Napsugár Óvodák intézményvezetője a keddi hivatalos átadón.

– Abban bízom, hogy a következő években egy fenntartható és visszafogottabb költségekkel tudja majd üzemeltetni az önkormányzat az intézményeit az elvégzett energetikai felújításoknak köszönhetően. A megtakarított összegeket pedig további fejlesztésekre tudjuk majd fordítani – hangoztatta Fülöp Róbert polgármester, aki elmondta, hogy a város több mint 720 millió forintot nyert pályázaton nyolc intézmény energetikai korszerűsítésére.

A mostani óvoda felújítása mellett a nagyobb beruházások között említette a városvezető a városházát és a városi könyvtár épületének energetikai felújítását. Emellett még több óvodában folynak kisebb-nagyobb energetikai felújítások, a legtöbb helyen napelemeket szerelnek fel az épületek tetejére. A polgármester szerint mostanra szinte valamennyi önkormányzati intézmény épületét sikerült felújítani, egy nyolcvanmillió forintos pályázati forrásból pedig a Nyúl Utcai Idősek Otthonában is komoly felújítások folynak, amely hamarosan befejeződik. A polgármester annak a reményének is hangot adott, hogy a közeljövőben a Csipke Óvoda is megújulhat.

– Az a jó világ, ahol jó gyereknek lenni, és ebben a világban most jó gyereknek lenni – fogalmazott Stír Tímea, a fenntartó kiskunhalasi Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetének vezetője, aki kiemelte, hogy a 72 gyermeket négy csoportba befogadó óvoda felújítása során példátlan összefogás valósult meg.

Hunyadi Péter, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a kiskunhalasi kórházban emelkedett a születések száma, úgyhogy a város várja, és készül a következő nemzedék fogadására a felújított óvodákban.