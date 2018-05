Rablót és szatírt is lebuktatott a kamera

Utcai rablót, magamuto­gató szatírt és tolvajokat is lebuk­tatott már az új kamera­rendszer, amely a város 68 pontján 178 felvevőberendezéssel figyeli a köztereket. Az önkormányzat az elmúlt négy évben összesen 175 millió forintot költött a közbiztonság javítására a polgárőrség, a közterület-felügyelet, a mezőőrség és a rendőrségnek nyújtott fejlesztésen keresztül – hangzott el a városházán tartott sajtótájékoztatón, ahol Fülöp Róbert polgármester és dr. Vaslóczki Ferenc rendőrkapitány számolt be az elmúlt időszak fejlesztéseiről.

Két napja teljes kapacitással működnek a köztérfigyelő kamerák Kiskunhalas közterületein. Négy évvel ezelőtt még alig néhány kamera figyelte a Bethlen Gábor és a Semmelweis teret, a város többi részén nem voltak felszerelve kamerák. A 2015-ös migránsválság kicsúcsosodása idején kezdte meg kiépíteni a figyelőrendszert az önkormányzat, első körben azokon az út- és utcaszakaszokon, ahol a bevándorlók elvonultak.

Később a szigorított műszaki és jogi határzárnak köszönhetően a migránsok eltűntek a városból, a kamerarendszer kiépítése azonban folytatódott tovább. Az első ütemben több mint 22 millió forintot, a második ütemben közel 27 millió forintot költött az önkormányzat, nagyobb részt belügyminisztériumi forrásból, a kamerarendszer bővítésére. Jelenleg a város 68 pontján 178 kamera pásztázza az utakat és köztereket. A felvevőberendezések éjellátó üzemmódban is kiválóan működnek, a városból ki- és bevezető utak mentén pedig rendszámfelismerő rendszerrel felszerelt kamerák működnek, amelyek többek között képesek kiszűrni a lopott gépjárműveket is.

Mindemellett az önkormányzat jelentős összeget fordított új önkormányzati gépjárművek vásárlására. A közterület-felügyelet 8,2 millió, a mezőőrség 6,3 millió forint értékben kapott új szolgálati járműveket. A polgárőrség is 1,5 millió forintot kapott egy jó műszaki állapotban lévő gépjármű megvásárlására – mondta el Fülöp Róbert polgármester. A további beruházások között sorolta az újonnan felvett öt fő közterület-­felügyelő képzésére fordított támogatást, az új formaruhákat, újonnan vásárolt személyi szolgálati telefonokat, ­valamint három kerékpár vásárlását a közterület-felügyelők részére. A mezőőröket hő- és vadkamerákkal látták el, valamint jelentős támogatást kaptak a polgárőrök is formaruha és egyéb technikai eszközök vásárlására.

A polgármester kitért arra is, hogy az önkormányzat a városi rendőrkapitányság számára két számítógépet és két, Zsaru-Car rendszerrel felszerelt okostelefont vásárolt, amelyek a Belügyminisztérium gépjármű-adatbázisához tudnak kapcsolódni, illetve a lopott gépjárműveket néhány perc alatt ki tudják szűrni a forgalomból.

Vaslóczki Ferenc, a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy eddig több mint két tucat esetben sikerült a köztéri kamerák segítségével elfogniuk különböző bűncselekmények elkövetőit. Egyik ilyen emlékezetes eset volt, amikor a város főterén világos nappal támadott meg és rabolt ki egy személy egy járókelőt, de sikerült kézre keríteni a rendőröknek egy szatírt is. Számtalan esetben ügyészségi, majd bírósági szakba kerülő büntetőügyek során objektív bizonyítékként tudja a rendőrség felhasználni a köztéri kamerák felvételeit, amelyek bizonyos esetekben jelentősen felgyorsítják az eljárásokat. A rendőr alezredes szólt arról is, hogy a köztérfi­gyelő kameráknak bűnmegelőző szerepük is van, azt azonban nehéz számszerűsíteni, hogy a kamerák jelenléte miatt mennyi bűncselekményt nem követnek el – mutatott rá a kapitányságvezető.