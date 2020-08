Öt tenisztornát töröltek az Egyesült Államokban

Azzal indokolták a döntést, hogy a kisebb tornákon logisztikai és gazdasági szempontból nehéz lenne biztosítani azt az ellenőrzött környezetet.

Az Egyesült Államokban öt alacsonyabb kategóriás tenisztorna törlését jelentették be csütörtökön a koronavírus-járványra hivatkozva. Az amerikai szövetség (USTA) közlése szerint két ATP Challenger-tornát és három ITF-viadalt nem rendeznek meg, ennek értelmében nem játszanak Caryben (Észak-Karolina) és Columbusban (Ohio), valamint Champaignben (Illinois), Fayetteville-ben (Arkansas), illetve Lubbockban (Texas) sem.

Az USTA hozzátette: az említett kisebb tornákon logisztikai és gazdasági szempontból nehéz lenne biztosítani azt az ellenőrzött környezetet, amelyet például Flushing Meadowsban alkalmaznak. Utóbbiban – nézők nélkül – augusztus 22-étől rendezik meg a Cincinnatiből áthelyezett férfi és női tornát, amely a hónap végén kezdődő US Open főpróbája lesz.

A világelső szerb Novak Djokovic csütörtökön jelentette be, hogy indul az amerikai nyílt bajnokságon, valamint a New York-i felvezető versenyen is.

Forrás: MTI