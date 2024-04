Bács-Kiskun életének jelentős fejlesztési célja az Érsekhalma-Nemesnádudvar-Sükösd közötti kerékpárút megvalósítása. Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2,2 milliárd forint pályázati támogatást nyert a munkálatokra. A megépülő 13 kilométeres kerékpárútról számoltak be csütörtökön a nemesnádudvari Bor Bagoly Présházban, ahol arról is szó esett, hogy a tervekben szerepel a vármegye aktívturisztikai fejlesztése, így a Vajas-fok és a Duna-völgyi-főcsatorna többnapos vízitúrákra is alkalmassá válhat.

35 éves jubileumot ünnepelt a kecskeméti Vásárhelyi Pál iskola

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fennállásának 35. évfordulója alkalmából rendeztek ünnepi gálaműsort a petőfivárosi intézményben csütörtökön.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség 2024. április 25-én összügyészi értekezlet keretében értékelte a vármegye ügyészi szerveinek elmúlt évi munkáját, amelyen a Legfőbb Ügyészséget dr. Lajtár István közjogi legfőbbügyész-helyettes képviselte. Az értekezleten egyebek mellett szó volt arról, hogy a vármegye ügyészsége a országos szinten is kiemelkedően leterhelt, és jelentősen több vizsgálatot végeztek, mint előző évben – derül ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Egymástól függetlenül, mégis egyidőben csaptak le a bajai és kiskunhalasi rendőrök azokra a személyekre, akik a gyanú szerint Kiskunhalason árultak drogot.

Pénteken kiállítás keretében mutatkoztak be a kecskeméti és a környékbeli szolgáltatók, éttermek, szálláshelyek. Az érdeklődők a térség szabadidős programkínálatát is megismerhették.

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse közelében.

Szerdán szűkszavú közleményben tudatta a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház közösségi oldalán dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója, hogy távozott posztjáról dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató. A történtekre reagált csütörtökön közösségi oldalán Bányai Gábor kormánybiztos, kiskunhalasi országgyűlési képviselő.

Az idén 100 esztendős Kelebián tartotta választások előtti utolsó ülését a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés. Az ülésen döntöttek többek között arról, hogy egy, a Duna-völgyi-főcsatornára tervezett vízitúra-hálózat megvalósítására pályázik a vármegyei önkormányzat.

Pénteken rendezték meg Kecskeméten, a Hírös Agórában a távhőszolgáltatás napját a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. szervezésében.

Szerda reggel egy XXIII. kerületi általános iskolát ki kellett üríteni, mivel szúrós szagot lehetett érezni az épületben. Többen azt gondolták akkor, hogy gázszivárgás okozta a diákok rosszullétét, azóta kiderült, hogy nem.