Elindul a versenyfutás a bajnoki gyűrűkért (videó)

A bukmékerek szerint

miután a nyáron szerződtette Kawhi Leonardot és Paul George-ot. Előbbi óriási meglepetésre bajnoki címre vezette júniusban a Toronto Raptorst – és a nagydöntő legjobbja lett -, míg az olimpiai bajnok és hatszoros All Star-válogatott George az Oklahoma City Thundert hagyta el a Clippers hívására. Utóbbi a nyáron mindkét vállát megműttette, így őt csak novemberben küldheti pályára Doc Rivers vezetőedző, aki 2008-ban a Bostonnal lett bajnok.

A „szomszédvárban” a 2013 óta valamennyi rájátszásról lemaradt Lakers a háromszoros bajnok LeBron James mellé megszerezte az olimpiai és világbajnok Anthony Davist a New Orleanstől. Rob Pelinka sportigazgató már júliusban magasra tette a lécet, közölve, ha nem szerzik meg a klub 17. bajnoki címét, akkor ezt az idényt nem lehet sikeresnek tekinteni. A bajnoki cím reményében a Lakers augusztus végén szerződtette a nyolcszoros All Start-válogatott center Dwight Howardot, aki 2012-2013-ban már eltöltött egy nem túl sikeres idényt az aranysárga-liláknál.

🏀🔜👏 #KiaTipOff19 on TNT, ESPN & NBA TV begins October 22… & IT'S ANYONE'S GAME! pic.twitter.com/R7ZgI6CbLv

Ami a Warriorst illeti, amely sorozatban öt döntőt vívott és ebből hármat megnyert, minden eddiginél nagyobb teher kerül Stephen Curry vállára: az Oaklandből San Franciscóba áttelepült csapat irányítója mellől Kevin Durant a Brooklynhoz igazolt – de Achilles-ín-szakadása miatt várhatóan a teljes idényt kihagyja -, míg Klay Thompson a Toronto elleni nagydöntőben elszenvedett súlyos térdsérülése után csak tavasszal lesz hadra fogható. Curryt az is motiválhatja a pontgyártásban, hogy

A három kaliforniai együttes vetélkedésébe még James Harden, az elmúlt két szezon legponterősebb játékosa fémjelezte Houston szólhat bele, amely a nyáron megszerezte a nyolcszoros All Star-válogatott, a 2016-2017-es alapszakasz legértékesebb játékosát, Russell Westbrookot is.

Keleten az előző idény legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpóra épülő Milwaukee Bucks a favorit.

ráadásul novemberben minden idők negyedik legidősebb játékosának mondhatja magát a ligában. A januárban 43 éves veterán – aki 2000-ben Sydneyben már olimpiai bajnok volt – négy vezetőedzőnél is idősebb a tengerentúli ligában.

Az NBA alapszakaszában három mérkőzésre kerül sor „külföldön”: decemberben két meccsnek Mexikóváros ad otthont, míg január 24-én Párizsban csap össze a Charlotte a Milwaukee-vel.

A 2019/2020-as szezon alapszakasza április 15-én fejeződik be, a finálé pedig június 4-től legfeljebb június 21-ig tart.

Egy kis kedvcsináló:

1⃣ day until #KiaTipOff19… run through the TOP 50 PLAYS from the #NBAPreseason!

The 2019-20 regular season tips tomorrow, October 22 (8pm/et on TNT). pic.twitter.com/vQjLgtZJos

— NBA (@NBA) October 22, 2019