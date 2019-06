Zoran Kuntics lett a KTE új edzője

Csütörtök délután hivatalosan is megerősítette a Kecskeméti TE honlapja, hogy az NB III. Közép csoportjában szereplő csapatánál edzői poszton a leköszönő Szabó Tibort az a Zoran Kuntics váltja, aki játékosként már szerepelt a KTE színeiben. Zoran Kuntics edzői stábja is kialakulóban van már, pályaedzőként a most visszavonult Farkas István fogja segíteni.

– Olyan edzőben gondolkodtunk, aki új szemmel, kívülről érkezve tudja nézni a csapatot, ezáltal új impulzusokat is hozva az öltözőbe – jelentette ki Telek Zoltán, a KTE ügyvezetője. – Zoran Kuntics egy rutinos, nemzetközi tapasztalattal is felvértezett, pro licences szakember, aki több klubnál is bizonyította már rátermettségét. A bizalom közte és a klub között kölcsönös, így hosszú távú megállapodást kötöttünk. Az már szintén biztos, hogy pályaedzőként Farkas István segíti majd munkáját.

– Annak idején Tomiszlav Szivics hívására kerültem Kecskemétre játékosként, akkor is az NB III.-ba. Jó csapatunk volt, megnyertük a bajnokságot is – jelentette ki a frissen kinevezett tréner. – A városban is jól éreztem magam, noha még magyarul sem beszéltem akkor. Szívesen emlékszem vissza azokra az időkre, eszembe is jutottak, amikor megkeresett a KTE. Számomra egy nagy lehetőség ez, minden adott ahhoz, hogy merészebb céloknak is megfeleljünk. Máris sok pozitív jelzést kaptam a kecskeméti szurkolóktól, azon leszek, hogy az előzetes bizalmat megháláljam.