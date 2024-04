Az NB II-ben a Kecskeméti NKSE és a Mizse KC is a felsőházban szerepel. A kecskeméti hölgyek a Gyulát fogadták. Jámbor-Herceg és Megyesi is eredményes volt az elején. Az első gyulai gól a 6. perc legvégén született meg. A hazaiaknál Kollár, Vuletity és Szarvas is feliratkozott a gólszerzők közé, majd a félidő felénél, a 15. percben Palotás góljával továbbra is magabiztosan vezetett a Kecskemét, 8-5. A vendégeknél leginkább Kovács Szófia szállította a gólokat, de a 25. percben Jámbor-Herceg gólja után már néggyel vezetett a házigazda, 12-8. A félidőből hátralévő időben azonban több gólt már nem lőtt a KNKSE, Ilyés és Hegedűs találataival így kettőre zárkózott a Gyula.

Doszpod Adrienn és a Kalocsai KC győzelemmel nagyot lépne a bajnoki cím felé

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A fordulást követően rögtön minimálisra csökkentette a hátrányát a vendégsereg, azonban Jámbor-Herceg és Kollár góljaival még tartotta magát a Kecskemét. Szabó Kamilla azonban hátára vette a Gyulát, egymás után három szerzett góljával – és Kiss Virág is eredményes volt – először a meccsen már a Gyula vezetett. A hazaiaknál két hetest is értékesített Jámbor-Herceg, így vissza tudta venni a vezetést a hírös városi alakulat, azonban egy 3-0-s futással a mérkőzés utolsó negyedébe lépve már kettővel vezetett a Gyula. Sőt, a 49. percben Szögi találatával már három volt a vendégek fórja, 18-21. Megyesi, Jámbor-Herceg és Czenczik találataival azonban visszajött a KNKSE, és az 54. percben ismét egál volt, 23-23. Az utolsó hat perc azonban nagyon nem sikerült a kecskemétiek számára, a gyulai kapus, Mike minden lövést kivédett, míg támadásban Szögi és Ilyés góljai végül eldöntötték a két pont sorsát, 23-26.A KNKSE ezzel hatodik helyen áll, legközelebb május 5-én a Szarvast fogadja majd.

– Egész jól kezdtünk, sikerült több góllal meglépnünk még a rengeteg hiba ellenére is.

Sajnos ismét egy rossz második félidőt produkáltunk, ami lassan már tendencia a csapatnál. Egy véleményes játékvezetői fújást kaptunk a végjátékban, mégpedig döntetlennél, amiből gyors gólt kaptunk. Sajnos ezt már nem tudtuk megfordítani. Remélem a visszavágó mérkőzésen revansot fognak venni a lányok – értékelt Bró-Kisjuhász Petra vezetőedző.

A Mizse KC két bajnokesélyes riválist is legyőzött az utóbbi két körben a férfiaknál, Hollós Máté csapata pedig továbbra is extázisban játszik a felsőházban. A lajosmizseiek Makón nyertek 38–49-re, ezzel pedig csupán egy ponttal vannak már csak lemaradva a Csömörtől és a Mezőtúrtól a tabellán. A Lajosmizse szombaton 18 órakor az Újkígyóst fogadja majd.

Az alsóházban a hibátlan Bácsalmás szabadnapos volt a női mezőnyben, szombaton 18 órakor viszont a Rákosmentét fogadják majd.

A férfiaknál a Kalocsa kiesési rangadót nyert meg otthon 33–32-re a Nagyatád ellen, ezzel megelőzte riválisát és ellépett az utolsó helyről. Legközelebb vasárnap 16 óra 30 perckor Siklóson lépnek majd pályára.

A vármegyei élvonalban a férfiaknál az alapszakasz hajrája zajlik már, ahol a azonos pontszámmal éllovas Kiskunmajsa, és a rosszabb gólkülönbséggel lemaradó Kiskőrös már biztosította a helyét a négyes döntőben 26-26 pontjával. A Kiskőrös ezúttal pihent, így mérkőzések tekintetében is befogta már hétvégén a rivális, mely 31–17-re verte a Gézengúz UKC-t. a négy kzé jutásért küzd a kecskeméti NJE, mely 38–26-ra verte meg a Tiszakécskét, ezzel tartja harmadik helyét. Hozzá hasonlóan 18 pontos a Kiskunhalas is, mely Soltvadkerten nyert 26–29-re, de a kecskemétieknek van egy elmaradt meccse is. Két körrel a vége előtt még a Gézengúz szólhat bele a négy közé jutásba, mely 16 pontos.

A nőknél elképesztő izgalmakat hoz a felsőház, ahogy arról a baon.hu-n is beszámoltunk, az előző fordulóban is szoros csaták zajlottak. Akkor a Nemesnádudvar Kiskunmajsán nyert 21-22-re, míg a Kalocsa Lajosmizsén 32-35-re. Szombaton 16 órakor a Lajosmizse Kiskunmajsára látogat, amelyik csapat itt vereséget szenved a negyedik körben, az nagy valószínűséggel elbúcsúzhat a bajnoki álmoktól. Vasárnap 14 órakor a Nemesnádudvar a Kalocsát fogadja majd, tehát a jelenleg éllovas megy a második címvédőhöz. A két csapat közt csupán egy pont van jelenleg a Kalocsa javára, így győzelemmel előzhet a tavalyi bajnok, ugyanakkor a Kalocsa egy sikerrel nagy lépést tehetne a trónfosztás felé is. Az alsóházban két mérkőzést rendeztek legutóbb, a Kiskőrös 37–29-re verte a Soltot, míg a Kiskunhalas Soltvadkerten nyert 24–31-re.