Az erőemelés, mint versenysportág a széles tömegek előtt nem annyira ismert, mint népszerűsége alapján az elvárható lenne. Leginkább a súlyemeléshez lehet hasonlítani. Három fogásnemből – guggolás, fekvenyomás, felhúzás – áll. A Rácz család erőssége a felhúzás, de a többi nemben sem kell szégyenkezniük. Sőt!

A Rácz család együtt a dobogón

Fotó: Beküldött fotó

A erőemelést az édesapa, Rácz Tibor kezdte egészen fiatalon. Olyan régóta űzi ezt a sportot, hogy nem is emlékszik pontosan, hogyan kezdődött. Az biztos, hogy a sorkatonai szolgálat alatt kötött életre szóló barátságot az erőemeléssel. Az elmúlt több mint 25 év alatt számtalan versenyen mérette meg magát, legtöbbször dobogós helyezéssel. Nehéz lenne felsorolni az elmúlt időszak versenyeit, beszéljenek inkább a számok: fekvenyomásban 170 kilogrammal, felhúzásban 217,5 kilogrammal, guggolásban 170 kilogrammal büszkélkedhet.

Az apuka példáját később a család többi tagja is követni kezdte. Ebben közrejátszott a koronavírus-világjárvány is. A lezárások idején ugyanis az otthoni edzőteremben sportolt az egész család. A gyerekek, Anasztázia és Illés korábban birkóztak, de végül maradtak az erőemelés mellett. Az elmúlt néhány év alatt a gyerekek édesapjuk irányításával a legjobbak közé küzdötték fel magukat. A tavaly Kiskunfélegyházán megrendezett erőemelő világbajnokságon ifjúsági kategóriában Anasztázia és Illés is aranyérmes lett.

A Rácz család büszkén viseli a Kiskunfélegyházi Erőemelő Sportegyesület mezét

Fotó: Beküldött fotó

Anasztázia 15 évesen, 60 kg súlycsoportban mind a három fogásnemben – guggolás 97,5 kg, fekvenyomás 50 kg, felhúzás 125 kg – világbajnok lett. A verseny óta eltelt időben ezek az eredmények csak tovább javultak. Felhúzásban már 140 kilogrammnál tart, fekvenyomásban pedig 55 kilogrammnál, guggolásból 105 kg a legjobb otthoni eredménye. Illés 2021-ben 13 évesen versenyzett először. 2023-ban ifjúsági kategóriában, 67,5 kg súlycsoportban világbajnok lett felhúzásban 130 kilogrammal.

Az édesanya sem maradt ki

Az édesanya, Mariann a gyerekek születése után kezdett komolyabban foglalkozni az erőemeléssel. Az edzéseken fokozatosan érlelődött benne az igény, hogy verseny is kipróbálja magát, és ebben a családja is támogatta. A Scitec Power Challenge volt az első verseny, amin részt vett. Ezen a versenyen öt fogásnem van: guggolás, fekvenyomás, felhúzás, mellről nyomás, bicepsz vagy húzódzkodás. Mariann rögtön az első versenyén második lett, amiben közrejátszott az is, hogy lánya, Anasztázia végig szurkolt neki – mesélte. Második versenyén felhúzásban aranyérmes lett 115 kilogrammal. Mariann utólag bevallotta, félt, hogy versenyhelyzetben nem tud majd úgy teljesíteni mint otthon, de sikeresen helyt állt és nagyon jó érzés volt, amikor felállhatott a dobogóra.

Az erőemelés nem a legnépszerűbb sportág

A szülők arról is beszéltek, hogy az erőemelés nem tartozik a legnépszerűbb sportok közé hazánkban, sokan elítélik, így a Rácz család is kapott már hideget és meleget is emiatt. Gyakran teszik fel nekik a kérdést, hogy nem féltik-e a gyerekeiket, főként a lányukat a nagy súlyoktól és a sérülésveszélytől? Mariann és Tibor erre a felvetésre mindig elmondja, minden egyes edzésen és versenyen a biztonság az első. Ugyanakkor kellő felkészültséggel és technikával rendelkeznek ahhoz, hogy helyesen, sérülésmentesen tudják végrehajtani a gyakorlatokat.