Hürkecz Zoltán rendőr őrnagy, a főkapitányság sajtószóvivője elmondta, hogy a Szent György-napi eseményen bemutatkoztak a különböző szakterületek, így a bűn- és balesetmegelőzési osztály is várta foglalkozásokkal a gyerekeket, akik láthattak rendőrautókat és -motorokat, tűzoltó- és mentőautót, retró rendőrautót, sőt egy határon szolgáló hőkamerával felszerelt terepjárót is.

Nyílt napot tartott a rendőrség Kecskeméten

Fotó: Horváth Péter

Megismerkedhettek a rendőrök felszerelésével, a kommandósok bemutatták a speciális eszközeiket és fegyvereiket. A katasztrófavédelem munkatársai füstsátorral várták az érdeklődőket, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat is részt vett az eseményen. Emellett kipróbálhatták a gyerekek KRESZ-parkot, a nagyok pedig biztonságiöv-szimulátorban élhették át, hogy milyen is karambolozni. Ehhez egy több mint 15 kilométeres sebességre gyorsuló, ereszkedő ülést használtak, melybe biztonsági övvel rögzíthették magukat a bátrak, és érezhették, mekkora energia szabadul fel egy ütközés során, és milyen fontos az öv használata. Nekünk is volt lehetőségünk ezt kipróbálni, és állíthatjuk, hogy ilyen alacsony sebességnél is megrázó egy ütközés, és messzire repültünk volna, ha nem vagyunk bekapcsolva. Belegondolni is ijesztő, hogy milyen érzés akár csak a megengedett sebességgel haladva is ütközni: a biztonsági öv valóban életet ment. A rendezvény emlékezetes programpontjait jelentette a kutyás bemutató és Készenléti Rendőrség zenekarának fellépése, az együttes filmzenéket játszott a hallgatóságnak.