Visszaállt az élre a Harta SE

A hétvégén a 7. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban. Egy meccset, a Soltvadkert–Szabadszállás találkozót a soltvadkertiek kupamérkőzése miatt november 23-ára halasztottak.

Harta SE–Kecel FC 6–1 (2–1)

Harta, 250 néző. V.: Rabi József (Szomjú, Borbényi).

Harta: Pölöskei – Varga K. (Mikóczi, 84.), Molnár, Varga M., Csehi, Grecu, Marte (Farkas, 75.), Nagy M., Sztakó, Kovács Zs. (Knodel, 81.), Lajos. Edző: Sümegi József.

Kecel: Eifert – Horváth Á., Vata (Herczeg R., 58.), Csanádi, Mindszenti (Bleszák, 67.), Sendula P., Bajnok (Kovács L., 73.), Doszpod (Krahulecz, 63.), Bányai (Ruff, 75.), Sendula J., Herczeg P. Edző: Szabó Attila.

Gól: Varga M. (6., 83.), Kovács Zs. (35., 64.), Nagy M. (54.), Csehi (74.), illetve Bányai (41.).

Sárga lap: Marte (16.), Kovács Zs. (58.), illetve Mindszenti (22.), Doszpod (34.).

Ifjúsági mérkőzés: 4–0

Sümegi József: – Azt gondolom, hogy ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, bár az első félidőben a Kecel sokkal jobban focizott, mint mi, gólt is rúgtak. Nagyon álmosan és lagymatagon kezdtük a játékot. A második játékrész viszont teljesen egyértelmű volt, ott már kidomborodott a két csapat közti különbség. Veszélyesen játszottunk, lendületes támadásokat vezettünk, ami gólokkal párosult.

Kis Péter, a Kecel szakosztályvezetője: – Ma teljesen más sebességgel játszott a Harta, mint mi, éppen ezért megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. Gratulálok nekik!

Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE 2–1 (2–1)

Lajosmizse, 250 néző. V.: Hagymási (Markó, Tóth).

Lajosmizse: Lord – Bán, Fekete, Borsos (Árva, 66.), Rontó (Tábi, 89.), Kiss (Sipos, 74.), Rapi, Simtchatcha, Palotai, Treiber, Juhász (Csorba, 88.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Bácsalmás: Koncsok – Knap, Varga, Hernády, Szádeczky, Snyehola, Poturica (Ikotic, 75.), Sőreg (Velez, 84.), Figura (Hajrulovic, 46.), Sibalin, Schneider. Edző: Vojnics-Zelics Szasa.

Gól: Kiss (29., 34.), illetve Sibalin (44.).

Sárga lap: Palotai (90.), Treiben (19.), Árva (79.), illetve Varga (51.), Poturica (32.).

Kiállítva: Szádeczky (84.).

Ifjúsági mérkőzés: 6–2

Árva Zsolt: – Az előzetes várakozásnak megfelelő küzdelmes mérkőzés volt. Jó csapat a Bácsalmás, a tabellán elfoglalt helyezésük teljességgel félrevezető, formás, jó akciókat vezettek, nem fáradtak el. Nehéz volt itthon tartani a három pontot. A semmiből adódó két lehetőséget tudtuk értékesíteni, ám a kidolgozott helyzeteink kimaradtak, ezért a vége szoros lett.

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – Küzdöttünk, hajtottunk, ám az egyéni hibák nem férnek bele akkor, ha győzni akarunk, és a sikerhez nem elég helyzeteket kialakítani, azokat értékesíteni is kellene. Gratulálunk a Lajosmizsének.

Kiskunfélegyházi HTK–Kerekegyházi SE 2–2 (0–1)

Kiskunfélegyháza, 250 néző. V.: Janitz (Berendi, Bíró).

KHTK: Oroszi – Magony (Huszka, 67.), Koncz, Valkai, Tököli, Szabó A., Palásti, Tóth I. (Antman, 55.), Makai (Nagy D., 55.), Kerepeczki, Ábel (Nagy V., 55.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Kerekegyháza: Házi – Treiber, Kis R. (Bashiri, 68.), Malik (Sörös, 61.), Gavula, Kemenczés, Gáspár, Nagy N., Szász, Kovács P. (Malecz, 88.), Sallai.

Gól: Tököli (60., 81.), illetve Kovács P. (9.), Sallai (48.).

Sárga lap: Ábel (44.), Valkai (91.), illetve Gáspár (57.). Kiállítva: Sallai (63.).

Koncz Zsolt: – Nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk itthon tartani a három pontot. Véleményem szerint az egész mérkőzésen az ellenfél fölé nőttünk, játékban mindenféleképpen, a vendégcsapatnak egyetlen egy sansza volt, a kontrái, nem is nagyon akartak futballozni, így győzelmet érdemelt volna a csapatom. Rengeteg ziccert hagytunk ki, nagyon sok helyeztünk volt. Az, hogy kontrából eljön az ellenfél, és abból van lehetősége, az benne van a futballban, de én úgy gondolom, hogy a vendégek ölték a futballt, ezért is sajnálom, hogy nem szereztük meg a három pontot annak ellenére, hogy már 2–0-ra is vezetett az ellenfél. Készülünk tovább. A bajnokságban a jövő hétvégén pihenőnk lesz, szerdán viszont Magyar Kupa-mérkőzést játszunk, abból is megpróbáljuk kihozni a maximumot. Egy biztos: játékban sokat léptünk előre a múlt hetihez képest.

Komonyi Gábor: – A mérkőzést megelőzően biztos védekezést kértem a srácoktól, és hogy szűkítsék a területet. Az első játékrészben ezt meg is valósítottuk, némileg könnyítette is a dolgunkat, hogy már a 9. percben eredményesek voltunk. Ezt követően a hazaiak a kapunk elé szögeztek minket, mi próbáltunk kontratámadásokat vezetni. Volt is egy-két lehetőségünk, de kimaradtak. A második félidőben hasonló forgatókönyvre számítottam. Jókor jött a második gólunk, de látszott, hogy 2–0 után sem nyugodhatunk meg. A kiállítás után nehéz helyzetbe kerültünk, el kell ismernem, hogy majd felbillent a pálya, attól fogva igyekeztünk vigyázni az egyik pontra. A végén aztán egy kontrából a mi javunkra is eldőlhetett volna a meccs, de Félegyházán nagyon szép eredmény az egy pont. Az ugyanakkor bosszantó, hogy ismét kétgólos előnyt sikerült leadnunk, de fiatalok a játékosaink, és meggyőződésem, hogy tavaszra már lesz annyi rutinjuk, hogy az ilyen mérkőzéseket hozni tudjuk. Köszönjük, hogy ilyen sok szurkolónk elkísért minket, már-már hazai pályán éreztük magunkat ma is.

Jánoshalmi FC–Duna Aszfalt TLC II. 3–2 (1–1)

Jánoshalma, 300 néző. V.: Kakuk (Kőhalmi, Szűcs).

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V. (Balázs, 86.), Jesic, Harnos (Suknovic, 94.), Andelic (Gáspár, 59.), Farkas, Szeibert, Maravic (Kiss B., 83.), Babic (Nemes, 89.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

TLC II.: Baráth – Benkó, Domonics, Dóka D., Bálint, István (Varga N., 58.), Tímári (Dóka Á., 67.), Kulcsár, Szabó D., Tóth T. (Káli, 77.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Stojanovic (38.), Harnos (66.), Jesic (79.), ill. Benkó (28.), Tímári (59.).

Sárga lap: Harnos (24.), Jesic (42.), Stojanovic (80.), ill. Kulcsár (64.), Dóka Á. (70.), Dóka D. (73.).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Megszerezte az ellenfél a vezetést az első félidőben, majd sikerült egy tizenegyesből egyenlítenünk és egy-eggyel fordultunk. Már szinte hagyomány nálunk, hogy egy meccsen három-négy mérkőzés megnyerésére elég helyzetet kihagyunk. Izgalmas meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű, hiszen jó csapat az ellenfél. Kétszer vezettek, kétszer visszahoztuk a mérkőzést, ezért le a kalappal a fiúk előtt. Sikerült játszatni Farkas Dávidod és Balázs Dávidot. Néha infarktusközeli volt a kispadról látni a sok kihagyott helyzetet. A helyzetkihasználás hiányosságait még ki kell küszöbölnünk. A mérkőzés előtt is azt mondtam, hogy rúgjunk egy góllal többet, mint az ellenfél, ez bejött. Megyünk előre, a Kecelhez, és ott is ez a cél.

Bagi Gábor: – Jánoshalmán hagytunk három pontot, buta hibákkal. Mi ajándékoztuk az első két gólt, éppen azokban a pillanatokban, amikor a mérkőzés mást diktált volna. Ha akkor pár percig tudjuk tartani a vezetésünket, akkor három ponttal távozunk. Nem mondom, hogy nem megérdemelt a hazaiak győzelme, hiszen sok helyzetük volt, melyekből berúgtak hármat. De egy pár játékosnak el kell gondolkoznia arról, hogy hogyan áll bele a mérkőzésbe és milyen hibákat követ el, a csapatot milyen mértékben hátráltatja. Nem ez volt az első mérkőzés, hogy emiatt pontokat veszítettünk. Az idei megye egy nagyon kiegyensúlyozott, a meccseken a három esély közül bármelyik bejöhet. Jövő héten az Akasztó ellen mindent meg fogunk tenni a győzelemért, éhesek vagyunk a sikerre.

Kalocsa–Kiskőrös 1–0 (0–0)

Kalocsa, 250 néző. V.: Vörös (Minda, Suba).

Kalocsa: Pámer – Dostyicza (Farkas, 74.), Follárdt (Kollár, 68.), Salacz (Mátyás, 32.), Vuits V., Vuits A., Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Matos (Tóth L., 30.), Rábóczki (Zorván, 81.). Edző: Kohány Balázs.

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Pintyi (Kovács B., 84.), Kapus, Salami, Petrovics, Madácsi, Mokrickij, Vajda, Geiger (Oláh, 70.), Lesták (Polyák 60.). Edző: Miskovicz Bálint.

Gól: Nasz az 50. percben.

Sárga lap: Szabó V. (61.), Rábóczki (68.), ill. Polyák (78.), Ámann (78.), Salami (85.), Madácsi (88.).

Ifjúsági eredmény: 0–1.

Kohány Balázs: – Az első félidő egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan azt elterveztük. Játékban felülmúlt bennünket a Kiskőrös, emiatt már ebben a játékrészben cseréltünk. A szünetbeli fejmosást követően egy egészen más Kalocsa futott ki. Rengeteg helyzetet alakítottak ki a játékosaink, amikből egyet sikerült értékesíteni. Örülünk, hogy zsinórban sikerült megnyernünk a harmadik mérkőzésünket úgy, hogy közben gólt sem kaptunk. Gratulálok ehhez a csapatnak és a további meccseken sikereket a Kiskőrösnek.

Miskovicz Bálint: – Két ellentétes félidőt hozott a mérkőzés. Az első félidőben mi voltunk a jobbak, de nem sikerült gólt szereznünk. Volt egy 11-es gyanús szituáció is, de nem ítélt a játékvezető büntetőt. Szünet után viszont a Kalocsának volt több lehetősége. Nagy győzelmi kényszerben játsszuk a meccseinket és reméljük, hogy egyszer megfordul a mostani folyamat és mi hagyhatjuk el győztesen a játékteret.

Akasztó–Kiskunhalas 2–2 (1–0)

Akasztó, 300 néző. V.: Kiss S. (Borbényi, Vá­czi).

Akasztó: Piránszki – Vin­cze, Patai G. (Bánszki, 79.), Tratter, Patai B., Kerekes, Szabó Zs. (Kovács J., 90.), Juhász, Kudron (Lázár, 79.), Cebei, Palla. Edző: Szrenkó István.

Kiskunhalas: Gerner – Nagy G., Nna nna, Amariutei, Torma, Nagy A. (Gyenizse B., 78.), Grácz (Csupity, 78.), Agócs (Fenyvesi, 68.), Brinduza, Gillich, Döbrentei. Edző: Stetakovic Marinko.

Gól: Palla (7.), Patai B. (58.), ill. Amariutei (59.), Torma (74.).

Sárga lap: Palla (32.), Kudron (52.), Lázár (80.), ill. Grácz (63.).

Ifjúsági eredmény: 1–3

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Rettentően szomorúak vagyunk. Biztosan vezettünk, már a kezünkben volt a mérkőzés, ám akárcsak a múlt héten, ismét fontos labdákat, ezáltal pontokat ajándékoztunk oda az ellenfélnek.

Stetakovic Marinko: – Az első játékrészben jobb volt az Akasztó, aztán 2–0 után feljött a csapatom, és végül sikerült elhoznunk az egyik pontot. Véleményem szerint igazságos döntetlen született.

Ez következik a 8. fordulóban

A hétvégi fordulóban a KHTK-Kerekegyháza meccs eredményének, no meg annak köszönhetően, hogy hazai pályán hozta a meccsét, újra az élre állt a Harta. Ezt a remek helyezést egy kiskőrösi győzelemmel tarthatják meg a Duna-partiak. Nem lesz könnyű dolguk. Igazi hatpontos, helyosztó mérkőzéssé avanzsált az idei bajnokságban kellemes meglepetést jelentő Kerekegyháza és Lajosmizse szomszédvári rangadója. Hazai pályán a Jánoshalma ellen próbálhat meg javítani az elmúlt fordulókban gyenge eredményeket produkált Kecel. Még mindig első győzelmére hajt a Bácsalmás és a Kecskeméti LC. Egyiknek sem lesz könnyű dolga, az Almás a Kalocsát fogadja, a KLC Soltvadkertre utazik. Kiszámíthatatlan, háromesélyes mérkőzésnek ígérkezik a Szabadszállás kiskunhalasi, illetve az Akasztó tiszakécskei fellépése.

A megye I. állása

1. HARTA 7 5 1 1 25–15 16

2. JÁNOSHALMA 6 5 0 1 11–6 15

3. KHTK 7 4 3 0 20–11 15

4. LAJOSMIZSE 7 4 2 1 17–13 14

5. KEREKEGYHÁZA 6 3 3 0 24–8 12

6. KALOCSA 7 3 2 2 5–7 11

7. SZABADSZÁLLÁS 5 3 0 2 14–6 9

8. TISZAKÉCSKE 7 2 2 3 13–13 8

9. AKASZTÓ 6 2 1 3 12–16 7

10. KECEL 7 2 1 4 9–23 7

11. KISKUNHALAS 7 1 2 4 14–16 5

12. KISKŐRÖS 6 1 2 3 8–11 5

13. SOLTVADKERT 6 1 2 3 9–13 5

14. KECSKEMÉTI LC 6 0 2 4 4–16 2

15. BÁCSALMÁS 6 0 1 5 5–16 1