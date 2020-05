Utánpótlást nevel a Szilády RFC

A 2011 februárjában alapított Kiskunhalasi Szilády Áron Református Futball Clubot (röviden: Szilády RFC) azzal a céllal hozták létre, hogy a halasi és környékbeli gyerekek számára olyan fejlődési lehetőséget biztosítsanak, ami ugródeszka lehet a profi labdarúgás felé. Az egyesület sikerét mutatja, hogy számos labdarúgójuk igazolt már akadémiára vagy nagyobb egyesülethez. Akik pedig nem dédelgetnek nagy focistaálmokat, azok is olyan közösséghez tartozhatnak, ahol szellemi és fizikai fejlődésüket segítik.

A városi egyesületként működő Szilády RFC az elmúlt években komoly nevet szerzett magának az utánpótlás-nevelésben, a környező településekről is szép számban érkeznek játékosok a közelmúltban alakított egyesülethez.

A klub az ötévesektől a tizenhat éves korosztályig foglalkozik a gyerekek képzésével. Kiemelt hangsúlyt kap az úgynevezett ovifoci, ahol a négy-öt évesek játékos formában ismerkedhetnek a labdával, az eszközökkel, illetve sajátíthatják el a különböző mozgáskoordinációs feladatokat és a labdarúgás alapjait.

Különösen fontos ez ahhoz, hogy megteremtsék az alapokat egy évről évre szélesebb körű utánpótlásképzéshez, hisz a 2019/2020-as évadban például drasztikus létszámcsökkenés volt tapasztalható az egyesület igazolt játékosainak összlétszámában.

– Jelenleg csaknem százhatvan labdarúgót számlál egyesületünk, miután ötven játékosunk igazolt akadémiára vagy nagyobb egyesülethez. Vannak már nálunk nevelkedett focisták többek között a Puskás Akadémián, a Szeged-Csanád Grosics és a Vasas Kubala Akadémián, valamint a Paksi FC, a Budapest Honvéd MFA, illetve az MTK Budapest labdarúgócsapatoknál. Ez mind örömteli eredmény számunkra, ugyanakkor a létszámpótlás egyre nagyobb probléma, ezért is fontos a legkisebb korosztály toborzása – mondta el lapunknak Fodor Tamás, a Szilády RFC elnöke.

Jelenleg 11 edző foglalkozik a játékosokkal, akiknek korosztályonként legalább heti 3 alkalommal tartanak edzéseket. A téli időszakban is igyekeznek követni ezt az edzésmennyiséget, hogy a fiatalok egy nagyobb terhelést megkövetelő akadémián is helyt tudjanak állni. – Nem teszünk kivételt egyik korosztállyal sem, mert ahogy haladnak előre, fontos, hogy egyfajta rutinná váljon náluk ez a heti edzésszám. Továbbá azt is szem előtt kell tartanunk, ha valamelyikük elkerül egy akadémiára, ott már hetente minimum 5 edzése lesz, amit bírnia kell – mondta Fodor Tamás.

A Szilády RFC edzései márciustól októberig a városi sportpályán egy füves, valamint egy műfüves futballpályán zajlanak. A téli időszakban pedig a város komolyabb tornatermével rendelkező iskoláiban tartják az edzéseket, többek között a Szilády Áron Gimnázium fedett műfüves pályáján, a „buborékban”.

Bár az egyesület filozófiája elsősorban nem az eredményességre épít, de a fiatalok állóképességének, kitartásának és tehetségének fejlesztése versenyszellemmel is párosul mind az edzőkben, mind a játékosokban. – Büszkén mondhatom, hogy számos elsőséget sikerült már megszereznie a csapatainknak. Ezek közül talán az egyik legnagyobb sikerünk, hogy a 2016–2017. évi futsalszezonban magyar bajnok csapatot avathattunk a 2006-os korosztállyal – idézte fel korábbi győzelmüket a klub elnöke.

Az egyesület köztudottan odafigyel nemcsak a gyerekekre fejlődésére, hanem a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására is. Fodor Tamás úgy fogalmazott, sikerült kialakítaniuk egy olyan közösséget, amit családias, jó hangulat jellemez – talán ebben rejlik a Szilády RFC legnagyobb ereje. – A szülőkkel karöltve igyekszünk a társadalmi felelősségvállalásra is nevelni a gyermekeket. Részt veszünk minden olyan közösségi akcióban, amivel segíthetünk, így például Te Szedd! akcióban vagy a karácsonyi felajánlásokban. A jelenlegi járványhelyzetben pedig szájmaszkok gyártásával segítünk, valamint a saját tulajdonú autónkkal az ételkiszállításban – mondta.