Új szakosztállyal színesedik a Kecskeméti Sportiskola

Újabb szakosztály fiataljai viselhetik a Kecskeméti Sportiskola melegítőjét. Az asztalitenisz, az atlétika, a cselgáncs, a jégkorong, a kézilabda, az ökölvívás, a rögbi, a röplabda, az úszás és a vízilabda sportágak után a birkózás színesíti a palettát.

Új szakosztállyal bővül a Kecskeméti Sportiskola (KeSI) közössége, a meglévő tíz sportága mellett ugyanis 2020-ban elindítja a birkózószakágat is. A Csepel-Pénzügyőr SE Kecskeméti Birkózó Szakosztálya kezdeti lépésként a 6-10 éves korú sportolókból álló csoportja integrálódik be az önkormányzati tulajdonú sportszervezetbe.

– Öröm és egyben kihívás számunkra a bővülés – mondta Ivkovicsné Béres Tímea, a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Örülünk, hogy újabb gyerekek sportolhatnak a KeSI keretei között, de egyben fontos feladatunk is a sportolási körülményeik menedzselése. A Csepel-Pénzügyőr SE szakembereivel részletesen egyeztettünk és a célokban partnerekre találtunk. Bízunk a hosszú távú együttműködésben.

– Részünkről az egyesülés leglényegesebb eleme az önkormányzattal való kapcsolatunk mélyítése, másrészt a kicsik sportolási, versenyeztetési és egyéb lehetőségeinek szélesítése – vélekedett Banó Csaba, a Csepel-PSE Kecskeméti Birkózó Szakosztály technikai igazgatója.

– A KeSI új szakosztálya a Csepel-Pénzügyőr SE kecskeméti bázisának egyfajta fiókklubja lesz. Innen lépnek fel a további korosztályokba a gyerekek. Az eddig is aktívan végzett helyi toborzásunk is hatékonyabb lehet az ismert, Kecskemét sportéletébe kiválóan beágyazott KeSI által. Az érintett 6-10 éves korosztályokban a Kecskeméti Sportiskolánál dolgozó szakemberek feladata lesz az alapvető birkózó mozgásformák megismertetése, megszerettetése, a szükséges képességek fejlesztése.

Tavaly diákolimpiai és magyar bajnoki címeket gyűjtött be a Csepel-Pénzügyőr SE, az ország harmadik legjobb szabadfogású klubja lett. A remek eredmények elérésében hatalmas szerepe volt a kecskeméti utánpótláscsoportnak.