Szvitacs Alexa Európa csúcsára ért

Szvitacs Alexa para asztaliteniszező megnyerte a Svédországban rendezett Európa-bajnokságot, és ezzel Kecskemét első olimpikonja lett.

Szvitacs Alexa nevét nagyon sokan ismerik már Kecskeméten és Magyarországon, de most már Európa para asztalitenisz sportjában is. Alig egy évvel a súlyos, csonkolásos, életmentő műtétjei után a svédországi Helsinborgban rendezett Európa Bajnokságon, élete második para asztalitenisz versenyén megnyerte a kategóriáját, és ezzel a sikerrel a 2020-as tokiói olimpia első kecskeméti olimpikonja lett.

Alexa az ismeretlenség homályából érkezett az Euróba Bajnokságra. A csoportkörben több, a világranglista elején álló versenyzővel találkozott és legyőzte őket, viszont kikapott a világranglista 2. helyén álló lengyel Pek Karolinától. De Alexa az elődöntőt megnyerve a döntőben ismét találkozott a lengyel versenyzővel, és rendkívül taktikusan, kiváló játékkal 3/1-re visszavágott a vereségért.

– Szavak nincsenek arra, amit Alexa tett az elmúlt egy évben. Leküzdve a halál közelségét, a fájdalmait, tele optimizmussal elkezdett egy új életet élni – nyilatkozta Uhidy Tibor, a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér elnöke.

– Harcolt önmagával, a saját testével, hogy a betegágyán megfogalmazott fogadalmát – „Paraolimpikon akarok lenni!” – be tudja tartani. Számára nincs lehetetlen, a céljai, az álmai azért vannak, hogy megvalósuljanak. Az elődöntő után megkérdeztem Alexától, hogy van a lába. Nagyon fáj, be van gyulladva, vérzik, de most semmi sem számít, felelte. Ez a döntőben nem is látszott, a vágy a végső sikerre, minden fájdalmat elnyomott benne. Természetesen nagyon büszkék vagyunk versenyzőnkre, de ennél még sokkal többet jelent számunkra. Igazi példakép, aki szerénységével, küzdeni tudásával mutat példát nagyon sokunk számára. Hiszem, hogy még e sikerrel is Alexa sportkarrierjének igencsak az elején tartunk – zárta szavait a Spartacus elnöke.