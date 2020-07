Rutinos válogatottat igazolt az SG Kecskemét

A felkészülés ugyan még nem kezdődött el, a háttérben azonban komoly munka folyik az őszi futsal NB I-es rajtra készülő ScoreGoal Kecskemét Futsal Clubnál. Ennek az egyik kézzelfogható eredménye, hogy rutinos játékost igazoltak a hírös városiak.

Gőzerővel folytatja a kiszemeltekkel a tárgyalásokat a ScoreGoal Kecskemét Futsal Club vezetősége. A célok elérése érdekében kellően megacélozott kerettel vágnak neki az első osztályú bajnokság őszi rajtjának, ezúttal egy rutinos játékossal, Mánya Szabolccsal sikerült megegyezniük.

A 31 éves Mánya Szabolcs az FK Székelyudvarhely csapatából érkezik Kecskemétre. A rutinos futsalos immáron ötvenszeres román válogatott, szerepelt a 2014-es Európa-bajnokságon is, ahol a negyeddöntőig jutott a csapatával. De a klubsikerei is tekintélyt parancsolóak, hiszen román kupát és szuperkupát is nyert korábban, bajnoki ezüstéremből pedig három, bronzból pedig kettő lóg a falán.

– Megtetszett az a tárgyalások során felvázolt jövőkép, amit dr. Vercz Tamás ügyvezető elnök ismertetett, ezért döntöttem úgy, hogy az SG Kecskemét Futsalhoz igazolok – nyilatkozta a klubja honlapjának Mánya Szabolcs. – Úgy gondolom, hogy a magyar bajnokság sok kihívást tartogat számomra, szeretném itt is letenni a névjegyem. Alig várom már, hogy megismerkedhessek a csapat többi tagjával, és hogy elkezdjük az alapozást a következő idényre – zárta gondolatait a játékos.