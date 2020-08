Remek állapotban érkeztek vissza a KTE játékosai

Javában készül a szeptemberben kezdődő szezonra a KTE-Piroska Szörp. Az együttes célja, hogy jobb eredményt érjen el, mint a legutóbbi bajnokságban.

Több mint két hete készül a férfi NB I./B-s bajnokság Keleti csoportjának 2020/2021-es szezonjára a KTE-Piroska Szörp. Apró Ferenc szakmai igazgató pedig örömmel újságolta, hogy remek állapotban érkeztek vissza a játékosok, akik a koronavírus-járvány miatt március 14-től otthon végezték a szakmai stáb által kirótt feladatokat.

– Miután felmértük az állapotukat, kicsit meg is lepődtünk Bencze József vezetőedzővel, ilyen jó eredményre ugyanis nem számítottunk. Nagyon jó kondiban vannak a fiúk, de erre már a visszaküldött eredményeket látva is számítottunk. Ennek nagyon örülünk, mert így több idő jut a technikai és a taktikai elemek gyakorlására – mondta Apró Ferenc, aki beszélt arról is, hogy öt új játékos érkezett a csapathoz. Közülük kettő hazatérő, a kapus Zaklajda József a Mizse KC-tól és a balszélső Horváth Andor Pécsről.

– A másik három játékos nevét viszont még nem szeretném mondani. Megállapodtunk velük, de még nem az igazolt játékosaink. Egyébként köztük is van olyan, aki korábban játszott Kecskeméten, még az NB I.-es csapatban – tette hozzá Apró Ferenc.

A Magyar Kézilabda-szövetség a koronavírus megjelenése miatt, illetve a kórokozó terjedésének megakadályozása érdekében március 14-én valamennyi, az általa és a megyei kézilabda-­szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette, majd áprilisban befejezetté nyilvánította a 2019/2020-as szezont. Helyezéseket nem osztottak ki, nem lettek kiesők és feljutók sem. Akkor a KTE tizenhat bajnoki után (még hat lett volna hátra) 24 pontot gyűjtve a második helyen állt a 27 pontos Cegléd mögött.

– Az előttünk álló idényben ennél jobb eredményt szeretnénk elérni – fogalmazott a szakmai igazgató.

Jövő hét szerdán Ózdon (NB I./B) kezdi a felkészülési meccsek sorozatát a hírös városi együttes. Majd itthon mérkőzik a Vecséssel (NB I./B), aztán játszik a Budai Farkasokkal (NB I./B) és az Egerrel (NB I.) is. Az első tétmeccsét augusztus 28-án, pénteken, 18.30 órakor játssza a csapat. A férfi Magyar Kupa előselejtezőjében az NB II.-es Bajai KSE vendége lesz.

Edzőtábor nem vár a játékosokra és a szakmai stábra, a felnőtt és az utánpótlás csapatok itthon készülnek a szeptemberi bajnoki rajtra.

– Nem tudom, hogy zárt kapus tétmeccsek várnak ránk, vagy sem. Ha az előbbi, az sem szabad, hogy negatívan befolyásoljon bennünket. Természetesen nagyon szeretnénk a szurkolóink előtt játszani, sok újdonsággal készülünk számukra, hogy a holtidőkben jobban szórakozzanak – vélekedett Apró Ferenc.