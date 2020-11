Növelte előnyét az élén álló KTE

Győzött a KTE-Hufbau a Rákosmente ellen. De nem csak ennek örülhettek a hírös városi lilák drukkerei, hanem annak is, hogy botlottak a Kecskeméti TE riválisai, így a listavezető növelte előnyét a tabella élén.

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 17. fordulójában a Rákosmentét fogadta, és győzte le két góllal a Kecskemét.

KTE-Hufbau–Rákosmente FC 2–0 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Mencsik László (Hovanecz Máté, Lovas Norbert)

Kecskemét: Mészáros – Puskás G., Gál, Vágó, Grün­vald – Ludasi, Szalai G. – Pan­te­lisz (Asztalos, 70.), Károly Constantinescu, 88.), Jakab (Gábor, a szünetben) – Tóth. Edző: Gombos Zsolt

Rákosmente: Nyirati – Olasz (Nagy M., 86.), Nyul, Nagy J., Darabont, Torda (Balasko, a szünetben), Győrfi (Nagy B., 82.), Ott, Vattai, Lovász, Horváth R. (Molnár, 91.). Edző: Nagy Árpád

Gólszerző: Károly (1–0) a 27., Asztalos (2–0) a 73. percben.

Kiállítva: Vágó (67.)

– Az első félidő teljesen rendben volt, a játék és a mentalitás is tetszett, a megbeszélteket teljesítették a srácok, bátran futballoztak. A második félidőben viszont a kiállításig volt egy periódus, amikor váltott az ellenfél, agresszívak voltak, bátran letámadtak, ezzel nem igazán tudtunk mit kezdeni ma. A felesleges kiállítás negatív irányba is befolyásolhatta volna a meccset, de a csapat tartását dicséri, hogy nem így történt. Gyorsan szereztünk egy gólt, ami után már érezhető volt, hogy az ellenfél is kicsit feladta talán tudat alatt. Gratulálok az RKSK-nak is, mert tudtuk, hogy egy jó csapattal fogunk találkozni, és ezt a második félidőben bebizonyították – mondta Gombos Zsolt, míg Nagy Árpád így vélekedett: – Az első félidőben egy defenzív taktikával mentünk ki a pályára, ami nem jött be, mert gólt kaptunk. A másodikban minden mindegy alapon próbálkoztunk, eredendően ez lenne a valós alapjátékunk, de akkora különbség van a két csapat között minden téren, hogy más taktikát választottunk az elején most. Próbáltunk egy jót futballozni fordulás után, ez össze is jött, de az eredményesség sajnos nem.

A 17. forduló további eredményei: Kozármisleny–Taksony 3–1, Szegedi VSE–Iváncsa 1–0, Dunaújváros–Honvéd II. 1–3, FC Dabas–Vác 2–0, Monor–Hódmezővásárhely 2–3, Majos–Szekszárd 0–1, Újpest II.–ESMTK 3–3, Paks II.–Dabas-Gyón 2–1, FTC II.–Körösladány (később játsszák).

A Kecskeméti TE a következő fordulóban a Kozármisleny vendége lesz, a találkozó szombaton 13.30 órakor kezdődik.