Menetel a Kecskeméti Spartacus

Vert helyzetből állt fel a Statisztika ellen a kecskeméti együttes a legutóbbi fordulóban. A hírös városiak reme­kül szerepelnek a jelenlegi idényben és szinte biztos, hogy harmadikként jutnak a rájátszásba.

A visszavágókkal elkezdődött a tavaszi idény a női extraligás bajnokságban. A Kecskeméti Spartacus és Közösségi Tér három meccset játszott a budapesti Ormai-csarnokban rendezett megméretésen. A hírös váro­siak két győzelmet és egy vereséget könyvelhettek el a játéknap végén.

Kecskeméti Spartacus–Tata SC 6:0

A Spari győztesei: Drabant Anita 2, Füle Kata 1, Alekszandra Radonjics 1, Márkus Enikő 1 és a Füle–Radonjics páros.

– A lányoktól azt kértük, játszanak úgy, hogy bemelegedjenek a Statisztika elleni meccsre. Úgy nézett ki, hogy ez sikerült, de később kiderült, hogy nem egészen – mondta Ujhidy Tibor, a klub elnöke. – A mérkőzés elején ugyanis a csapatunk az öltözőben maradt, az addig kiválóan szereplő Füle–Radonjics páros simán vereséget szenvedett, majd még egyéni meccset bukott Drabant és Füle. Aztán Radonjics győzelemmel szállt be a küzdelembe, ám ismét vesztett Drabant, a Statisztika pedig 4:1-re vezetett. Innen azonban új meccs kezdődött és a Sparinak sikerült öt egyéni meccset bezsebelni és megszerezni a győzelmet.

Kecskeméti Spartacus–Budapesti Statisztika SC 6:4

A Spari győztesei: Radonjics 3, Füle 2, Drabant 1.

– Vert helyzetből úgy állt fel a csapat, hogy szinte felszántották a pályát. Küzdöttek a maguk becsületéért és egymásért. Radonjics hibátlan volt ismét, Füle vert meccs után kirukkolt egy fantasztikus játékkal, majd Drabant küszködve, de nagy szívvel behúzta az utolsó meccset. Szinte biztosra vehető most már, hogy harmadik helyen jutunk be a rájátszásba. Ha ezt fél évvel ezelőtt mondják nekem, erős kétségeim lettek volna. Most meg nem győzők bocsánatot kérni a lányoktól a kishitűségem miatt – tette hozzá Ujhidy, akinek gárdája az utolsó meccsét elveszítette a jóval esélyesebb Erdért SE ellen: Kecskeméti Spartacus–Erdért SE 0:6.